Millonarios viajó a Tunja sin una de sus figuras: ¿Qué pasó?

El equipo de Fabián Bustos no quiere perder terreno. Luego de lo acontecido contra el Cúcuta Deportivo en condición de local, Millonarios piensa en lo que será el juego contra Boyacá Chicó, en donde necesita una victoria para poder ingresar al selecto grupo de los ocho.

Para este juego que se va a disputar en la Independencia de Tunja, Millonarios llevó a sus principales jugadores. Sin embargo, una de las figuras de los últimos partidos no fue convocado por Fabián Bustos, prendiendo las alarmas de todos los seguidores del conjunto capitalino.

Rodrigo Ureña no fue convocado para el juego contra Chicó

La principal novedad del equipo de Fabián Bustos para el juego de este sábado 14 de marzo es la ausencia de Rodrigo Ureña, volante de primera línea que viene haciendo un gran trabajo con la escuadra azul, convirtiéndose en el eje del equipo durante los últimos partidos.

Fuentes cercanas a Deportes RCN afirmaron que la ausencia de Rodrigo Ureña para el juego contra Boyacá Chicó es por una carga muscular, aunque el jugador no se encuentra lesionado, el cuerpo técnico prefirió guardar al volante para lo que será el próximo reto de los azules contra Atlético Nacional, además del resto de temporada.

En su reemplazo, Fabián Busto llamó a Sebastián Del Castillo, uno de los jugadores jóvenes de Millonarios y que a pesar de tener una gran habilidad, no ha sido teniendo en cuenta por el entrenador argentino, que ha preferido la experiencia en ese sector de la cancha.

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Además de la baja ya mencionada, para este partido ingreso a convocatoria Samuel Martín, quien en el semestre pasado se había ganado un puesto en la defensa de Millonarios, pero para el 2026 no ha tenido la confianza y ha estado por debajo de Carlos Sarabia, quien es el encargado de estar en el once titular del equipo.

Posible once titular de Millonarios para el juego vs. Boyacá Chicó

Se espera que, para este compromiso, Fabián Bustos ponga lo mejor de su nómina para tratar de sumar los tres puntos es por eso que se espera que en gramado de la Independencia de Tunja se pare de la siguiente manera: Diego Novoa, Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Mateo García, Steven Vega, David Mackalister Silva, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Cabe mencionar que este juego es válido por la decimoprimera fecha del fútbol profesional colombiano y se disputará el próximo sábado 14 de marzo a partir de las 6:20 pm en el estadio de Tunja.