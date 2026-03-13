Millonarios, con todo listo para enfrentar a Chicó: ‘El que no esté al 100% le va a dar el lugar a otro’

Millonarios goza de un buen momento, luego de recomponer el camino en lo deportivo, con la llegada de Fabián Bustos. La llegada del estratega representó un momento diferencial, pues el elenco azul no pasaba por su mejor momento, dejando escapar puntos importantes en las tres primeras jornadas.

Ahora, con el argentino, las cosas cambiaron y su desempeño al frente de Millonarios ha sido para destacar. La victoria en Sudamericana vs. Atlético Nacional lo dice todo; sin embargo, saben que es momento de seguir adelante. De hecho, el lunes pasado vencieron al Cúcuta Deportivo, metiéndose en la pelea por un cupo a los playoffs.

El reto sigue y Millonarios está en la obligación de vencer al Boyacá Chicó, en su vista a Tunja. Saben que una victoria los dejará cada vez más cerca y peleando un lugar en los ocho.

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El calendario no es benévolo con nadie, por esto, Millonarios tendrá algunas novedades en su juego de este sábado.

Fabián Bustos y la advertencia a sus jugadores: rotación en Tunja

Fabián Bustos, entrenador de Millonarios, se refirió al trabajo hecho recientemente, advirtiendo que en Tunja hará cambios “Han trabajado muy bien, con muchas ganas, sabiendo el partido complicado que tenemos. Tenemos la ausencia de algunos chicos, pero hay que dar rotación porque jugamos martes y sábado. Debemos ser inteligentes”.

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Adicionalmente, agradeció a la afición “A nuestra gente que nos sigue apoyando como lo viene haciendo, la verdad que cada vez que nos toca jugar en casa sentimos ese afecto, cuando no ha tocado ir afuera sabemos que están pendientes porque es el equipo que más rating tiene en la televisión, así que agradecido con ello y esperando seguir dándole alegrías”.

Concluyó con “el que no esté al 100% le va a dar el lugar a otro de los compañeros que ha trabajado muy bien”.