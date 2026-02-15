Logo Deportes RCN Vertical
Millonarios

Millonarios vivirá días clave: agenda antes del partido con Nacional en Copa Sudamericana

Millonarios enfrentará a Atlético Nacional en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.
Daniel Zabala
Millonarios derrotó a Llaneros en la fecha 7 de la Liga BetPlay
Millonarios derrotó a Llaneros en la fecha 7 de la Liga BetPlay // Foto de Millonarios

Millonarios logró su segunda victoria en la Liga BetPlay-I de 2026 al derrotar en condición de local a Llaneros con marcador de 2-1. A pesar de quedarse con los tres puntos, en el conjunto 'embajador' se encendieron las alarmas, teniendo en cuenta que varios jugadores terminaron el compromiso con molestias físicas.

Se trata de los delanteros Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García y el defensor central Andrés Llinás.

Contreras y Falcao fueron sustituidos en el primer tiempo por sentir molestias en la parte posterior del muslo, mientras que Llinás no comenzó la segunda mitad por un problema físico relacionado con la cantidad de minutos jugados.

Días clave en Millonarios

Después de la victoria sobre Llaneros, Millonarios afrontará jornadas determinantes para el futuro de la competencia en el primer semestre de 2026.

Y es que en los próximos 18 días, el conjunto 'embajador' deberá trabajar contrarreloj para tener en las mejores condiciones posibles a sus jugadores de cara el duelo contra Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

El encuentro entre Millonarios con Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot está programado para el miércoles 4 de marzo.

Antes del partido por el certamen internacional, el conjunto capitalino se medirá con Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay.

Próximos partidos de Millonarios

Fecha 8 - sábado 21 de febrero

Internacional de Bogotá Vs Millonarios

Fecha 9 - martes 24 de febrero

Millonarios Vs Pereira

Copa Sudamericana - miércoles 4 de marzo

Nacional Vs Millonarios

