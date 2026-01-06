Millonarios vs Boca: un partido especial en honor a Russo

Millonarios empieza a trazar su hoja de ruta para el 2026 con compromisos internacionales de alto calibre. El club bogotano confirmó dos amistosos ante Boca Juniors y River Plate como parte de su pretemporada, en una gira que lo llevará por Argentina y Uruguay antes del inicio oficial de la competencia.

Más allá de lo deportivo, uno de los encuentros tendrá un componente emocional especial. El duelo ante Boca se disputará en homenaje a Miguel Ángel Russo, técnico que dejó huella tanto en el conjunto xeneize como en el equipo embajador.

Lea también Revelan la verdadera razón por la que Falcao se fue de Millonarios

Un homenaje especial en La Bombonera

El partido entre Millonarios y Boca Juniors se jugará en La Bombonera y hará parte de la Copa Miguel Ángel Russo, un reconocimiento a la trayectoria del entrenador argentino. Desde Boca resaltaron el carácter simbólico del encuentro, que promete una noche cargada de recuerdos y emoción.

Este será el cuarto enfrentamiento amistoso entre ambos clubes. El historial marca una victoria para Millonarios, una para Boca y un empate, todos disputados en el estadio El Campín. Ahora, el escenario será Buenos Aires, en un duelo que servirá como prueba exigente para los azules.









River Plate, el otro reto internacional

Antes del compromiso frente a Boca, Millonarios se medirá con River Plate en Uruguay, en el marco de la Serie Río de la Plata. Será el enfrentamiento número 12 entre ambos clubes, todos en partidos amistosos o de exhibición a lo largo de la historia.

El choque ante el equipo millonario argentino será clave dentro de la preparación del conjunto capitalino, que busca ajustar piezas y consolidar su idea de juego con los refuerzos que han llegado para la nueva temporada.

Lea también Millonarios confirmó partidos ante River y Boca: fechas y horarios

Pretemporada con exigencia máxima

Con estos amistosos, Millonarios apunta a llegar con ritmo y confianza al inicio de la Liga BetPlay y a la fase previa de la Copa Sudamericana. Enfrentar a dos gigantes del continente representa una oportunidad para medir el nivel del equipo y corregir detalles a tiempo.

La gira internacional no solo servirá como preparación futbolística, sino también como un mensaje claro de ambición para el 2026, un año en el que el club espera volver a ser protagonista a nivel local e internacional.