Millonarios confirmó partidos ante River y Boca: fechas y horarios

Millonarios confirmó este lunes 5 de enero dos de sus partidos de pretemporada para el año 2026. El conjunto embajador, que tiene como objetivo ser protagonista en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana, dio a conocer dos grandes partidos para su pretemporada.

El elenco capitalino se medirá ante River Plate y Boca Juniors. Dos partidos de alta exigencia en el que el equipo de Hernán Torres tendrá la obligación de mostrar un buen nivel de juego. Ambos compromisos se llevarán a cabo en suelo argentino previo al inicio de la temporada oficial.

Los azules jugarán inicialmente ante los de Núñez en el Campo Maldonado. El duelo entre los dos elencos 'millonarios' se llevara a cabo el 11 de enero a las 07:00 p.m. El partido será una oportunidad de revalidar la amistad entre ambas escuadras que surgió en los años 50 con el traspaso de varios jugadores desde el cuadro rioplatense al onceno azul.

Por otro, lado el compromiso ante los xeneizes será el día 14 de enero en La Bombonera a las 05:00 p.m. hora local. Boca Juniors y Millonarios medirán fuerzas en un juego suñin mucha historia debido a que no se han cruzado de manera directa en las competencias CONMEBOL.

Millonarios tendrá la oportunidad de probar varios de sus refuerzos en su gira por suelo argentino. Los azules contarán con nombres como Rodrigo Urueña, Carlos Darwin Quintero , entre otros. La idea de Hernán Torres pasa por consolidar el equipo que enfrentará el arranque de la Liga Betplay y la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que en el campeonato local, el cuadro capitalino tiene la obligación de ser protagonista tras quedarse fuera de los cuadrangulares en el segundo semestre de 2025. Mientras que en el plano internacional el reto no es menor sabiendo que se jugará su pase a ña fase de grupos midiendose ante Atlético Nacional.

Se espera que en los próximos días tras las primeras sesiones de entrenamiento de Millonarios se confirme la lista de convocados para la gira por Argentina. El onceno azul también espera por determinar las bajas restantes en sí nómina para el año 2026.