Millonarios confirmó convocados Vs Boyacá Chicó: bajas y altas

Millonarios quiere seguir en buena racha y buscará su tercera victoria consecutiva, teniendo en cuenta todas las competencias, visitando este sábado 14 de marzo a Boyacá Chicó en el estadio de La Independencia de Tunja en partido válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.
El equipo 'embajador' ha logrado victorias sobre Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo por el certamen local y además derrotó a Atlético Nacional por la Copa Sudamericana.
Novedades en la convocatoria de Millonarios Vs Boyacá Chicó
Para visitar a Boyacá Chicó, Millonarios tendrá importantes novedades, teniendo en cuenta la lista de jugadores convocadas dada a conocer por el entrenador Fabián Bustos.
En el listado de futbolistas reservados no están el chileno Rodrigo Ureña ni Radamel Falcao García.
Por otro lado, Millonarios contará con el resto del plantel que ha sumado importantes puntos con ustos como técnico.
Se destaca la presencia de Andrés Llinás, David Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero y el delantero argentino Rodrigo Contreras.
Convocados en Millonarios Vs Boyacá Chicó
Porteros
Guillermo De Amores
Diego Novoa
Defensas
Carlos Sarabia
Samuel Martín
Édgar Elizalde
Sergio Mosquera
Jorge Arias
Danovis Banguero
Sebastián Valencia
Andrés Llinás
Mediocampistas
Carlos Darwin Quintero
David Mackalister Silva
Mateo García
Stiven Vega
Sebastián Del Castillo
Delanteros
Beckham Castro
Leonardo Castro
Julián Angulo
Rodrigo Contreras
Sebastián Mosquera