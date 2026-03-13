Millonarios confirmó convocados Vs Boyacá Chicó: bajas y altas

Millonarios quiere seguir en buena racha y buscará su tercera victoria consecutiva, teniendo en cuenta todas las competencias, visitando este sábado 14 de marzo a Boyacá Chicó en el estadio de La Independencia de Tunja en partido válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

El equipo 'embajador' ha logrado victorias sobre Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo por el certamen local y además derrotó a Atlético Nacional por la Copa Sudamericana.

Novedades en la convocatoria de Millonarios Vs Boyacá Chicó

Para visitar a Boyacá Chicó, Millonarios tendrá importantes novedades, teniendo en cuenta la lista de jugadores convocadas dada a conocer por el entrenador Fabián Bustos.

En el listado de futbolistas reservados no están el chileno Rodrigo Ureña ni Radamel Falcao García.

Por otro lado, Millonarios contará con el resto del plantel que ha sumado importantes puntos con ustos como técnico.

Se destaca la presencia de Andrés Llinás, David Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero y el delantero argentino Rodrigo Contreras.

Convocados en Millonarios Vs Boyacá Chicó

Porteros

Guillermo De Amores

Diego Novoa

Defensas

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Édgar Elizalde

Sergio Mosquera

Jorge Arias

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Mediocampistas

Carlos Darwin Quintero

David Mackalister Silva

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián Del Castillo

Delanteros

Beckham Castro

Leonardo Castro

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Sebastián Mosquera