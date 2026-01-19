[Video] Oficial: Millonarios anunció nuevo defensor extranjero

Este lunes 19 de enero, Millonarios anunció a través de un video publicado en sus redes sociales la llegada del defensor uruguayo Édgar Elizalde, que ha firmado contrato por un año con el equipo 'embajador' y con opción a extenderlo por tres más.

El polivalente jugador de 25 años, quien se puede desempeñar como zaguero central y también como lateral izquierdo (la banda de Danovis Banguero), ha superado los exámenes médicos y pronto vestirá la camiseta del equipo azul de la capital del país, club al que llegó como agente libre.

Millonarios ya consiguió el reemplazo de Juan Pablo Vargas

El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres, que en este mercado de fichajes había reforzado el medio campo y la zona ofensiva del equipo, no se había fijado en el sector de la defensa, algo que en su momento despertó angustia en los hinchas de Millonarios, especialmente porque se fue el zaguero Juan Pablo Vargas y hasta hace poco no había indicios de su reemplazo.

Pues bien, las directivas de Millonarios y el director deportivo Ariel Michaloutsos se activaron tras la salida de Edwin ‘Shirra’ Mosquera, que se fue a Santa Fe y abrió espacio para el fichaje de Édgar Elizalde, que según reportes ya tenía casi cerrado su fichaje al Liverpool de Montevideo, pero decidió retractarse y jugar en Millonarios, un proyecto que le llamó más la atención al uruguayo de nacionalidad española.

Trayectoria de Édgar Elizalde

Édgar, nacido el 27 de febrero del año 2000 en la localidad uruguaya de Casupá, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional lejos de su país, al estrenarse en el balompié italiano con el Pescara.

Esa experiencia inicial en Europa le permitió afianzarse y continuar su crecimiento en otras instituciones del mismo país, como Catanzaro y Juve Stabia, donde sumó rodaje y madurez competitiva.

Tras su etapa en Italia, el zaguero volvió al continente sudamericano para construir una carrera marcada por la regularidad, defendiendo camisetas de peso como las de Peñarol e Independiente de Avellaneda, además de pasar por Liverpool de Montevideo y, más recientemente, Platense, club donde se coronó campeón del torneo Apertura 2025 del fútbol argentino.