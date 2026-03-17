Millonarios vs. Nacional: alineaciones confirmadas para el duelo en El Campín

El Estadio Nemesio Camacho El Campín será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por Millonarios y Atlético Nacional, duelo correspondiente a la fecha 12 de la presente Liga BetPlay.

El duelo reedita lo que fue el reciente encuentro por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, donde Millonarios dio el batacazo en la ciudad de Medellín y se impuso por 3-1 ante Nacional, ahora, el partido es por la liga local y tiene al cuadro ’embajador’ jugando con el apoyo de su público y necesitado de triunfo para ampliar sus chances de avanzar a los cuartos de final del torneo.

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Alineación de Millonarios

El equipo dirigido por el técnico Fabián Bustos va con Diego Novoa en el arco, línea defensiva de cinco jugadores con Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Sebastián Valencia, en el medio campo jugaría Mateo García, Sebastián del Castillo y Rodrigo Ureña, mientras que en la parte ofensiva estará Leonardo Castro y el argentino Rodrigo Contreras.

Cabe recordar que David Mackalister Silva y Radamel Falcao García no están disponibles para este partido, el mediocampista por haber sido expulsado en el duelo ante Boyacá Chicó, mientras que el ‘Tigre’ sigue recuperándose de una lesión muscular.

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Así será la titular de Atlético Nacional

El técnico Diego Arias decidió no tener en la convocatoria al arquero David Ospina, mientras que Juan Manuel Zapata y Cristian 'Chicho' Arango tampoco están en la lista, pero por temas físicos.

Así las cosas, Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo estará en el arco, línea defensiva con Andrés Román, César Haydar, William Tesillo y Milton Casco, en el medio campo jugará Matheus Uribe y Jhorman Campuzano, más adelante estará Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo y Andrés Sarmiento, mientras que Alfredo Morelos será el centro delantero del equipo ‘verdolaga’.

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