Nacional le da gusto a la hinchada: sorpresivo regreso para enfrentar a Millonarios

Nueva fecha de la Liga BetPlay para Atlético Nacional que será nada más ni nada menos que contra Millonarios en condición de visitante. Los antioqueños esperan sacarse esa espinita de lo sucedido en la Copa Sudamericana por la eliminación en la primera ronda, aunque este es un contexto completamente diferente, pero un clásico es un clásico y ambas escuadras intentarán sacar el resultado.

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El partido será vital también para Diego Arias para que pueda seguir en el cargo y que cuente todavía con ese respaldo total de los directivos pese a esa eliminación en la Copa Sudamericana. Nacional irá a buscar los tres puntos con novedades con respecto al partido pasado cuando superó a Llaneros en el Estadio Atanasio Girardot.

Justamente, Nacional tendrá un importante regreso con la espera de poder debutar en la máxima categoría como verdolaga. Se trata nada más ni nada menos que del portero Kevin Cataño que tiene una dura competencia con David Ospina y con Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo.

KEVIN CATAÑO, EL REGRESO QUE ESPERA LA HINCHA DE NACIONAL

Los seguidores de Atlético Nacional presionan a Diego Arias y a los directivos después de las decisiones tomadas en anteriores partidos por la ausencia de David Ospina por un cuadro viral que lo dejó afuera y en el equipo solo estuvo Harlen Castillo. En ese partido, los antioqueños jugaron sin segundo arquero y ahí explotó todo por dejar afuera de la convocatoria a Kevin Cataño.

Sin duda alguna, Kevin Cataño fue uno de los mejores arqueros en el Torneo BetPlay en el 2025 cuando quedó como figura del Real Cundinamarca en esa pelea por sellar el ascenso que, infortunadamente para el cuadro cundinamarqués, no lo lograron.

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A Kevin Cataño le llegó la oportunidad de oro firmando con Atlético Nacional cuando se hablaba bastante del futuro de Harlen Castillo y de David Ospina que podría dejar el club cuando termine el Mundial de 2026. Cataño es una apuesta a futuro, pero es curioso que no haya tenido tantas convocatorias después de la tremenda temporada que hizo en el Torneo BetPlay con el Real Cundinamarca.

¿POR QUÉ FUE CONVOCADO KEVIN CATAÑO EN NACIONAL?

A diferencia del partido pasado contra Llaneros cuando David Ospina salió de la convocatoria y quedaron sin segundo portero, en este caso Kevin Cataño entró en la lista oficial después de la ausencia nuevamente del portero de la Selección Colombia.

Por decisión técnica de Diego Arias, David Ospina no hizo parte de la convocatoria, y en su lugar llevaron a Bogotá a Harlen Castillo y a Kevin Cataño. Sin embargo, se espera que en la portería esté ‘Chipi Chipi’ que ha tenido mayor regularidad en este semestre en esa lucha entre los dos arqueros suplentes de Nacional.

La hinchada pide una oportunidad para Kevin Cataño, especialmente después de ese gran 2025 que tuvo en Real Cundinamarca. Seguramente esa oportunidad tampoco llegará en este partido contra Millonarios.

Kevin Cataño estuvo cerca de salir de Colombia a Estados Unidos. La MLS pretendió al arquero que dejó grandes sensaciones en el Torneo BetPlay con esa oportunidad de ascenso. Hubo ofertas internacionales, pero todo terminó resolviéndose con su regreso a Atlético Nacional.

LAS NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA DE NACIONAL

Además de la incorporación de Kevin Cataño que estará como opción en la portería, a la convocatoria regresarán Milton Casco y Cristian Uribe por encima de Samuel Velásquez y Robinson García. En el mediocampo estará Elkin Rivero que no estuvo ante Llaneros. Mientras tanto, en la delantera no hay novedades en el equipo medellinense.

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Nacional para este encuentro todavía presenta dos bajas sensibles. Una de ellas es Juan Manuel Zapata que tampoco estuvo contra Llaneros. El volante tiene una fatiga muscular del isquiotibial del muslo derecho. Además, tampoco estará Cristian ‘Chicho’ Arango, pese a que ya le dieron el alta médica.