Nacional sufre: tiene 3 bajas para enfrentar a Millonarios

El partido más atractivo de la fecha 12 es sin duda el que será protagonizado por Millonarios y Atlético Nacional, duelo de grandes equipos del fútbol colombiano que ya se habían encontrado recientemente en la fase previa de la Copa Sudamericana, donde fue el cuadro ‘embajador’ el que se impuso 3-1 en el Estadio Atanasio Girardot.

El equipo verde de Antioquia tendrá sin duda sed de revancha ante Millonarios, más sabiendo que el conjunto dirigido por el técnico Diego Arias supo reponerse de esa dolorosa eliminación con tres victorias consecutivas en la presente Liga BetPlay que lo han dejado como líder del certamen.

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Nacional viaja a Bogotá con tres bajas para enfrentar a Millonarios

De acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, el equipo ‘verdolaga’ no tendrá en su convocatoria al centrocampista Juan Manuel Zapata, al arquero David Ospina y tampoco al delantero Cristian ‘Chicho’ Arango.

La fuente no ofrece los detalles por los cuales no estará David Ospina, sin embargo, se supo en Deportes RCN que la ausencia obedece a una decisión técnica, recordando que el arquero había sido titular en las tres victorias posteriores que obtuvo Atlético Nacional luego de su derrota ante Millonarios.

Por otro lado, la situación de Zapata y ‘Chicho’ Arango sí obedecen a temas físicos evidenciados anteriormente, recordando que el centrocampista viene recuperándose de una fatiga muscular en el isquiotibial de su pierna derecha, mientras que el delantero antioqueño volvió ayer a entrenamientos con sus compañeros tras el duro golpe en la cabeza que recibió en el duelo contra Águilas Doradas.

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Las bajas de Millonarios para el duelo ante Nacional

Por otro lado, en lo que respecta a la actualidad del equipo ‘embajador’, el técnico Fabián Bustos no podrá contar con David Mackalister Silva, quien sufrió expulsión en el pasado partido contra Boyacá Chicó, mientras que se prevé que Radamel Falcao García no entre en convocatoria debido a la molestia física que le apareció justo previo al duelo ante Nacional por Copa Sudamericana.

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