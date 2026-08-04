EN VIVO Millonarios vs Pasto | minuto a minuto y goles | Fecha 3 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2026-II continúa este martes 4 de agosto con uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada. Millonarios recibirá a Deportivo Pasto en el Estadio El Campín, escenario en el que el conjunto embajador buscará consolidar su recuperación tras un inicio irregular de semestre.

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El equipo azul llega con tres puntos luego de disputar dos partidos. En la primera fecha sufrió una derrota 0-1 frente a Atlético Bucaramanga en Bogotá, pero reaccionó en la segunda jornada con un valioso triunfo 1-0 sobre Junior en Barranquilla, resultado que le permitió recuperar confianza antes de volver a actuar ante su afición.

Por su parte, Deportivo Pasto atraviesa un comienzo complicado en el campeonato. El conjunto nariñense perdió en su debut ante Independiente Medellín y posteriormente cayó 2-1 frente a Águilas Doradas en condición de local, por lo que llega a Bogotá necesitado de puntos para no quedarse rezagado en la tabla de posiciones.

Se espera una buena asistencia de público en El Campín, teniendo en cuenta que será la segunda presentación de Millonarios como local en esta Liga BetPlay. El ambiente en el estadio promete ser importante para un equipo que necesita hacerse fuerte en casa para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

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Minuto a minuto de Millonarios vs Pasto

Millonarios vs Pasto: fecha, hora y cómo VER EN VIVO

El encuentro está programado para este martes 4 de agosto a las 8:20 p. m. de Colombia; en Argentina, Uruguay y Paraguay comenzará a las 10:20 p. m.; en España a las 03:20 a. m., mientras que en Estados Unidos será a las 9:20 p. m. (Washington y Miami), 8:20 p. m. (Chicago) y 6:20 p. m. (Los Ángeles).

El partido será transmitido por Win Sports + y Win Play. Además, puede seguir el minuto a minuto a través de Deportes RCN.