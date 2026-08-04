Luis Javier Suárez sufrió importante caída antes de debutar en la temporada con Sporting Lisboa

Se acerca el debut de la Primeira Liga con Sporting Lisboa que sueña con pelear por la primera posición del torneo frente al Porto y al Benfica que seguramente van a apretar la tabla de posiciones a lo largo de la temporada. Con el delantero colombiano, Luis Javier Suárez, los lisboetas esperan dar ese golpe para volver a ser campeón.

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Y es que, Luis Javier Suárez metió 38 goles a lo largo de su primera temporada en 53 partidos disputados y ocho asistencias. Superó con creces a Vangelis Pavlidis y demuestran sin duda alguna la importancia del atacante colombiano en el club. Pero, aunque tuvo números increíbles, sufrió una importante caída.

Hasta hace unos días, Luis Javier Suárez estaba en el top 3 de los jugadores con mejor salario de la institución lisboeta. Sin embargo, tras la renovación de Maximiliano Araújo, el uruguayo bajó al máximo artillero del escalafón.

LUIS SUÁREZ YA NO ESTÁ EN EL TOP 3 DE MEJORES SALARIOS DEL SPORTING LISBOA

La renovación de Maximiliano Araújo hace que el uruguayo ascienda en el escalafón de jugadores con mejor pago en el Sporting Lisboa. El oriental renovó hasta 2030 y cobrará más de 3,5 millones de euros por año. Su cláusula se mantiene en 80 millones de euros.

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En ese escalafón está Ousmane Diomande con 3,5 millones de euros y también está Pedro Goncalves que gana 2,8 millones de euros. Luis Javier Suárez gana 2,5 millones por temporada y salió de ese escalafón de jugadores en el top 3 de mejores salarios en la Primeira Liga.

Maximiliano Araújo estaba en el radar de grandes clubes en el continente europeo como Chelsea, Manchester United, Juventus, Atlético de Madrid, entre otros., Haberlo blindado le aumentó su salario y le permitió estar en la parte alta del top de jugadores con mejor salario sacando a Luis Javier Suárez.

EL RETO DE LUIS JAVIER SUÁREZ EN PORTUGAL

Sin duda alguna, Luis Javier Suárez busca revanchas en esta temporada 2026/27 en Portugal. La lucha será contra el Porto y frente al Benfica que confirmó el fichaje de Jhon Jader Durán para competir con Vangelis Pavlidis y con Suárez por ser el máximo goleador del torneo.

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El debut de Sporting Lisboa será ante Estrela Amadora el sábado 8 de agosto a las 2:30 de la tarde en horario de Colombia. Además, el cuadro luso también tendrá la UEFA Champions League como objetivo internacional y la Copa de Portugal. Tres competencias en las que el samario debe ser influyente para conseguir títulos que no pudo lograr en la temporada pasada.

A lo largo de la temporada pasada marcó 38 goles en todas las competencias en 53 partidos disputados. Espera seguir dando de qué hablar en todos los torneos que dispute para intentar superar esos números más que prometedores para lo que viene en Selección Colombia y en su respectivo equipo.