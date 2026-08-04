Gustavo Puerta habría tomado drástica decisión que define su futuro luego del Mundial

La Copa Mundial terminó para la Selección Colombia y en el camino de la 'tricolor' ocurrió algo que pocos esperaban y era el protagonismo de un jugador como Gustavo Puerta, quien poco a poco se fue ganando el voto de confianza de Néstor Lorenzo y ahora también se roba las miradas en el mercado de fichajes.

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El mediocampista de 23 años destacó de gran manera y despertó el interés de varios clubes, pero todo parece indicar que las ofertas que se recibieron por él, en donde había conversaciones con Chelsea, Bologna, entre otros clubes, no habían tomado buen rumbo, lo que lo llevaría a quedarse con Racing de Santander pues volvió a entrenar con el club.

Gustavo Puerta se quedaría con Racing de Santander

Racing compró el 50% de los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Bayer Leverkusen con el objetivo de sumar minutos y continuar su proceso de crecimiento en el fútbol europeo, lo cual también le abrió las puertas de la Selección Colombia en la eliminatoria, amistosos y la respectiva cita orbital.

Su rendimiento no pasó desapercibido y tras la Copa Mundial, hubo diferentes reportes de la prensa europea, sobre varios equipos han mostrado interés en conocer su situación contractual, mientras que el Bayer Leverkusen también evalúa las opciones para definir el siguiente paso en la carrera del colombiano ya que aún conservan un porcentaje importante.

Sin embargo, Gustavo Puerta tendría definido su futuro para la temporada 2026-27, ya que pese al interés que habría despertado en otros clubes durante el mercado de fichajes, el mediocampista colombiano mantendría la decisión de continuar su carrera en el Racing de Santander, equipo con el que buscaría consolidarse en el fútbol español y seguir sumando continuidad en una etapa considerada clave para su desarrollo profesional.

Según las versiones que han surgido en las últimas horas, el volante ya estaría entrenando nuevamente con el club y no tendría previsto escuchar ofertas de otros equipos, priorizando la estabilidad deportiva por encima de un cambio de equipo.

Puerta, de 23 años, ha sido considerado uno de los mediocampistas colombianos con mayor proyección en los últimos años. Su recorrido comenzó en Bogotá FC y posteriormente dio el salto al Bayer Leverkusen, club que apostó por su talento tras destacar con las selecciones juveniles de Colombia y en el Campeonato Sudamericano Sub-20.

Bologna fue el más cercano en contratar a Gustavo Puerta

En las últimas horas, se conoció el nombre de un histórico equipo italiano que estaría muy interesado en contratar a Gustavo Puerta. Se trata del Bologna, donde milita el defensa central Jhon Lucumí.

“Exclusiva: el #Bologna entra en la carrera por Gustavo #Puerta, mediocampista colombiano del #RacingSantander. Hay competencia, pero también el Bologna con una oferta de 16 millones”, comentó Alfredo Pedulla, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X.

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En Alemania también querían fichar a Gustavo Puerta

Eintracht Fráncfort​​ y Stuttgart fueron los equipos que se interesaron por Gustavo Puerta. En los últimos días, ambas instituciones habrían consultado por las condiciones del mediocampista.

“Eintracht Frankfurt y Stuttgart han preguntado por Gustavo Puerta en las últimas semanas. Racing Santander ya está negociando una transferencia, con ofertas de 16 millones de euros de Inglaterra y Portugal, más una propuesta de 15 millones de euros de Rusia sobre la mesa”, contó al respecto Dominik Schneider, a través de su cuenta oficial de X.