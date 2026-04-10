Clásico entre Millonarios y Santa Fe no tendrá aficionados visitantes: ¿por qué?

Sin ninguna duda, uno de los juegos más llamativos de la decimosexta fecha del fútbol profesional colombiano es el compromiso entre Millonarios contra Santa Fe, el cual será decisivo para ambas escuadras, pues el que se lleve la victoria será el encargado de seguir peleando el ingreso a los ocho, mientras que el otro quedará prácticamente eliminado.

Por la importancia de este juego y por los últimos antecedentes que han dejado los últimos enfrentamientos, los seguidores de ambas escuadras no se quieren perder este encuentro. Sin embargo, en esta oportunidad, solo una hinchada lo podrá disfrutar desde la tribuna.

Juego de Millonarios vs. Santa Fe no tendrá hinchas visitantes

Según dio a conocer la Comisión local de Bogotá, para el juego de este domingo 12 de abril, el estadio Nemesio Camacho de Bogotá solo estará disponible para los seguidores de Millonarios (equipo local), restringiendo el ingreso de los aficionados del cuadro cardenal, quienes han protestado la decisión que se tomó en las últimas horas.

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La razón de dicha decisión es que Millonarios no cuenta con el aforo suficiente en la tribuna oriental para reubicar a los abonados de la tribuna lateral sur, teniendo en cuenta que durante este semestre el conjunto azul tiene un total de 28 mil abonos, un 90 % de la capacidad del escenario deportivo.

Ante esta situación, Millonarios no tendría la disponibilidad de ubicar a los aficionados de Independiente Santa Fe, que normalmente se hacen en la tribuna lateral sur, por lo que en conjunto con la Alcaldía de Bogotá decidieron cerrar las puertas a los hinchas cardenales.

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Cabe mencionar que con esta decisión se rompe una tradición de los últimos años, donde los aficionados de Millonarios e Independiente Santa Fe lograban ingresar a los clásicos, dando un mensaje de paz a las diferentes ciudades de Colombia.

Boletería del clásico capitalino está agotada

Mientras los aficionados de Santa Fe critican la decisión, los hinchas de Millonarios respondieron a lo sucedido y agotaron el restante de boletería que había para el clásico bogotano, por lo que las graderías del ‘Coloso’ de la 57 se pintarán de azul y blanco una vez más.