Millonarios le busca reemplazo a importante figura que termina contrato en junio

Millonarios vuelve a estar en el "ojo del huracán" no solo por los malos resultados deportivos que ha venido sumando en la Liga Betplay y ahora en la Copa Sudamericana, sino también por el mercado de fichajes que se estaría moviendo desde ya y que traería consigo la salida de una de sus principales figuras en la temporada.

El semestre de apertura está a punto de llegar a su fin y el cuadro 'embajador' estaría contra la "espada y la pared" con respecto a la renovación de Diego Novoa, quien termina su contrato en junio y por el momento no se han visto señales de una futura renovación.

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Diego Novoa no está en los planes de Millonarios

Millonarios no tiene contentos a los hinchas que han tenido que ver varios resultados negativos en el transcurso de las últimas fechas de la competencia local y en su debut contra O'Higgins en la Copa Sudamericana.

Esta mala situación por la que pasa el equipo que encabeza Fabián Bustos ha causado que se comience a ejercer presión para que se tomen medidas en cuanto a la conformación de la plantilla para el siguiente semestre y la respectiva salida de jugadores.

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Los fanáticos exigen la salida de Mackalister Silva, Jorge Arias y Andrés Llinás, pero quien en realidad si estaría en los planes de desvinculación sería Diego Novoa, quien estaría a punto de quedarse sin contrato.

El experimentado arquero de 36 años terminaría su contrato con el equipo bogotano en junio de 2026 y, según se dio a conocer en La FM Más Fútbol por parte de Guillermo Arango, por el momento no está en los planes de renovación e incluso se estaría buscando a un nuevo arquero.

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Próximo partido de Diego Novoa con Millonarios

El siguiente reto en el que se espera ver a Diego Novoa como titular de la portería de Millonarios será justo en el marco de la jornada 16, la mejor conocida "fecha de clásicos".

El Estadio El Campín se vuelve a vestir de azul para recibir a Independiente Santa Fe en otro clásico capitalino, el cual se llevará a cabo el domingo 12 de abril sobre las 14:00 hora local.

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¿Cómo le ha ido a Diego Novoa con Millonarios?

Tras su destacado paso por América de Cali, Diego Novoa arribó como una de lasa grandes figuras a Millonarios a inicios de la temporada 2024 y desde entonces ha tenido la oportunidad de disputar 46 partidos, más de 3.900 minutos en donde ha recibido 49 goles.