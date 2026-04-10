Millonarios recuperaría este jugador para el clásico vs. Santa Fe

Millonarios no tiene margen de error en la Liga BetPlay. Pese a remontar y mejorar sus estadísticas en el certamen local, luego de un pésimo inicio de campeonato, los recientes resultados lo dejan contra la pared: necesita sumar de a tres y meterse en la pelea por los 8 clasificados.

La derrota en Chile ya quedó atrás, el calendario no da espera y estos días le sirvieron a Millonarios para llegar con un poco más de tanque, para lo que será el clásico vs. Santa Fe. Pues cabe destacar que los cardenales disputaron su juego de Copa Libertadores este jueves.

El tema de las lesiones ha sido complicado en Millonarios, pues Fabián Bustos ha recurrido a aquellos que no tienen continuidad, sin cumplir las expectativas en ciertas zonas.

Ahora, pensando en lo que será el clásico capitalino vs. Santa Fe, los embajadores contarán con el regreso del lateral derecho Carlos Sarabia, quien venía siendo el inicialista en esta zona, cumpliendo y relevando en este sector con Samuel Martin y el mismo Sebastián Del Castillo, quien pese a ser volante, ha entrado como lateral y carrilero.

Millonarios ya puede contar con Carlos Sarabia

Carlos Sarabia no juega con Millonarios desde el 22 de marzo, cuando los embajadores golearon 1 a 4 al Once Caldas, en Manizales. Desde ese momento, los azules llevan 3 duelos sin ganar, con 2 derrotas y un empate, contando la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

Lea también Santa Fe perdería hombre importante para el clásico contra Millonarios

El lateral ya entrena con normalidad, con el resto del plantel profesional, luego de superar la molestia muscular. Será decisión de Fabián Bustos si lo tiene en cuenta para el juego de este domingo.

El calendario de Millonarios en lo que resta de abril

Millonarios enfrentará este domingo 12 de abril a Santa Fe, luego, recibirá a Boston River por la Copa Sudamericana. Posteriormente, visitará al América de Cali y tendrá otros dos partidos en Bogotá: Tolima por Liga y Sao Paulo por Sudamericana.