La junta directiva de Millonarios no quiere perder el tiempo. A pesar de que el equipo azul sigue en competencia, la gerencia deportiva está en la tarea de reforzar al equipo para el segundo semestre, donde el cuadro embajador necesita ser protagonista para tener una buena relación con sus aficionados.

Sin ninguna duda, una de las posiciones que necesita reforzar Millonarios para el segundo semestre es la del arquero, pues Diego Novoa y Guillermo De Amores no han tenido el nivel adecuado para el equipo azul, haciendo que Fabián Bustos haga la exigencia de traer un arquero para la segunda parte del año.

Millonarios tiene varias alternativas

Aunque todavía no hay ninguna oferta formal, se pudo conocer que unas de las opciones que tiene Millonarios para que sea el guardián del arco azul son: Tomás Marchiori, actual arquero de Vélez, Santiago Mele y uno que fue ofrecido en las últimas horas, Washington Aguerre.

El nombre que más gusta en la dirigencia de Millonarios es Mele. Sin embargo, su llegada al FPC es bastante compleja, teniendo en cuenta su alto costo, situación similar que le pasa a Tomás Marchiori, quien también gusta, pero no ha tenido acercamientos con la dirigencia azul.

El arquero que más gusta, pero que es imposible y él no quiere venir a Colombia porque siente que sería retroceder en su evolución, es Santiago Mele. Santiago Mele es el arquero que creo que más le gusta a la dirigencia de Millonarios y a la dirección deportiva, pero él no quiere venir; además, los valores son inmanejables por parte del arquero ex Junior de Barranquilla”.

“Esto primero, obviamente, tienen que desvincular a Guillermo Amores y otro nombre que gusta, pero que es difícil debido a sus valores, pero yo dejo acá el nombre, es Marchiori de Vélez (…) Es un nombre que gusta, simplemente lo dejo ahí. No es que lo hayan llamado, lo hayan buscado, no. Es un nombre que gusta. Simplemente ahí lo dejo para que sepan más o menos el perfil”, aseguró Guillermo Arango.

Además de los nombres que se conocieron anteriormente, otro jugador que fue ofrecido y que ya está sobre la mesa de la junta directiva de Millonarios es Washington Aguerre, quien se encuentra actualmente en Peñarol y que tuvo un paso polémico en el FPC.

Los arqueros que podrían salir de Millonarios

Cabe mencionar que Millonarios estaría buscando la salida de Guillermo De Amores, quien todavía tiene contrato con el equipo azul, pero se le estaría buscando equipo o rescindir el contrato antes de lo establecido.

Por su parte, Diego Novoa finaliza contrato en el mes de junio del 2026, pero tendría posibilidades de renovar su vínculo con el equipo, teniendo en cuenta que tiene la confianza del cuerpo técnico.