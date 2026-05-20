VIDEO - Millonarios sufre por error de Diego Novoa: gol de Sao Paulo en Copa Sudamericana

Mala suerte tuvo Millonarios este martes 19 de mayo en el partido contra Sao Paulo, el cual es válido por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

Cuando se disputaba el octavo minuto, el equipo 'embajador' sufrió la primera anotación en contra, luego de un increíble error del guardameta Diego Novoa.

Así fue el error de Diego Novoa y el gol de Sao Paulo

Luego de una larga secuencia de pases, Sao Paulo se acercó a la zona de peligro de Millonarios. El mediocampista Luciano da Rocha controló el esférico y justo antes de ser presionado por un rival sacó un remate de zurda que no parecía de real riesgo para el portero Diego Novia.

Sin embargo, el guardameta 'embajador' se confió y no puso de manera firme sus manos para capturar la pelota.

De esta manera, el balón terminó superando la resistencia de Diego Novoa y cruzando la línea de gol para poner el 1-0 de Sao Paulo sobre Millonarios.

Millonarios se complica en la Copa Sudamericana

Lea también Este habría sido el dinero por el que Millonarios vendió a Beckham Castro

Con esta derrota, Millonarios complica su futuro en la Copa Conmebol Sudamericana y definirá su posible clasificación en la última fecha.

En caso de confirmarse la derrota, el equipo 'embajador' quedaría con 7 unidades y tendrá que enfrentar a O'Higgins en condición de local en la última jornada con el objetivo de ganar para aspirar, por lo menos, al segundo lugar y jugar en la segunda mitad del año los playoffs.