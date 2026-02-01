Millonarios y las cuatro bajas que tiene para enfrentar al Medellín

Millonarios jugará en esta jornada dominical el partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay, duelo de necesitados ante el Deportivo Independiente Medellín que tampoco ha podido lograr victorias en lo que va del campeonato.

El equipo azul de la capital del país, que tras la derrota 2-1 ante Deportivo Pasto decidió dar por finalizado el proyecto deportivo del técnico Hernán Torres, tendrá para esta noche en el banquillo al profesor Omar ‘El Cabezón’ Rodríguez (entrenador de divisiones menores de Millonarios), quien reemplazará al estratega tolimense de manera interina mientras llega el argentino Fabián Bustos, con quien ya se llegó a un acuerdo y asumirá su cargo la próxima semana.

Novedades en la convocatoria de Millonarios para enfrentar al DIM

En la lista de convocados para el importante partido contra el cuadro rojo de Antioquia no aparecen algunos jugadores, tres de ellos vienen arrastrando lesiones y se están recuperando de sus molestias físicas, es el caso de David Mackalister Silva, el defensor Álex Moreno Paz y el arquero uruguayo Guillermo de Amores.

‘Macka’ y Moreno sufrieron lesión de aductores en el partido contra Junior y siguen sin estar disponibles, "se está a la espera de las imágenes diagnósticas que definirán el tipo de lesión de cada jugador", informó el club.

Por su parte, el arquero de Amores no ha podido debutar en la liga y ya cuenta con una lesión encima, pues después del primer partido contra Bucaramanga (donde si fue convocado, pero fue suplente) se conoció que sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda. "El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución", indicó el club.

El fichaje que todavía no ha sido convocado

La última baja que Millonarios tiene para este partido es la del defensor uruguayo Édgar Elizalde, que según reportes no estaría lesionado, sino que su ausencia se debe a la falta de ritmo futbolístico, la cual no lo tiene al 100 % para entrar en la convocatoria.

Recordemos que Elizalde fue anunciado en Millonarios el pasado 19 de enero y a partir de allí se ha perdido los partidos contra Junior, Pasto y ahora el que se jugará ante el Medellín.

