Millonarios ya se alista para el segundo semestre: estos serían sus refuerzos

Millonarios no pasa sus mejores días, pues la eliminación de la Liga BetPlay ha generado un sinfín de ecos, en el entorno y sus aficionados. Ya son dos semestres donde los embajadores no avanzan a las finales del campeonato, generando críticas ante los manejos que se le ha dado no solo al tema fichajes y plantel, sino al nivel deportivo de ciertos jugadores.

A los embajadores les restan tres partidos, todos correspondientes a la Copa Sudamericana. Dos salidas ante Boston River y Sao Paulo, para cerrar la fase de grupos vs. O’Higgins en Bogotá, apuntándole a salvar algo del semestre, en medio del mal momento.

Mientras se cierra mayo, con estos juegos, la parte dirigencial ya trabaja en lo que será la consecución de los refuerzos, para el segundo semestre del año. Mucho se ha especulado y, de hecho, uno de los nombres que sonó recientemente es el de Fabián Sambueza.

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Ante esto, se habla de lo que necesitaría Millonarios para el segundo semestre. En total, se esperaría que lleguen cinco jugadores a reforzar el plantel actual.

¿Qué buscará Millonarios para el segundo semestre del 2026?

De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez, Millonarios trabajaría en cinco jugadores, los cuales serían: un portero, defensor central, lateral derecho, mediocampista mixto y creativo.

Adicionalmente, se trabaja en la salida de cinco jugadores. Pero estos no serán solo aquellos que terminen su contrato a mitad de año, esto va con base en cesiones, finalización de contratos y a quienes no se les renueve el vínculo.

Así terminó Millonarios en la Liga BetPlay

Millonarios finalizó su participación en la Liga BetPlay, luego de empatar a 2 goles vs. Alianza Valledupar. Con este resultado, quedó en la décima casilla con 26 puntos y a un gol de la clasificación a los playoffs.