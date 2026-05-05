Millonarios FC de Bogotá, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, hizo un último anuncio a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.



Cerca de las 10 p. m., hora cafetera, del lunes cuatro de mayo, el equipo de comunicación de la institución publicó la lista de convocados e indicó que el plantel se encontraba listo en el aeropuerto internacional El Dorado para emprender camino al territorio uruguayo.

Lea también Preocupación con Falcao en Millonarios para la Copa Sudamericana

Duelo copero

Lo anterior se debe a que la escuadra que es entrenada por el argentino Fabián Bustos se va a enfrentar con Boston River por un partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana.



El conjunto azul de la capital del país está más que obligado a ganar en territorio charrúa para seguir con chances claras de clasificar a los octavos de final o al mismo repechaje del certamen internacional. El compromiso de repesca lo juegan los segundos de cada grupo ante los terceros de la Copa Libertadores de América.

Lea también Millonarios ya tendría su primera incorporación para el próximo semestre

Una victoria sería vital

Si Millonarios llega a ganar, sumaría siete puntos y se mantendría firme en su objetivo. En el papel, el club colombiano es favorito para llevarse la victoria. Boston River todavía no logra ganar en la Copa Sudamericana.



Cabe mencionar que el conjunto embajador llega al duelo en cuestión después de haberse quedado sin la posibilidad de clasificar a los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.

Lea también Esto pasará con Falcao tras la eliminación de Millonarios en la Liga Betplay

Contreras y Llinás...

“Mucha tristeza, se dieron todos los resultados y no hicimos el deber. Aceptamos las críticas y que no estuvimos a la altura. Pedirle disculpas a la gente, no estuvimos a la altura de ellos ni de lo que es el club, tenemos mucho por mejorar”, dijo Rodrigo Contreras tras el empate ante Alianza FC por 2 a 2.



“Estamos dolidos, Millonarios siempre tiene que pelear finales. No fuimos consecuentes con el apoyo que nos dio la hinchada. Esto tiene que ser un golpe para el equipo, los hinchas, los dirigentes. Tenemos que cambiar si queremos volver a clasificar”, añadió, por su lado, Andrés Llinás.