En Despierta Win, programa de Win Sports, fue entrevistado el mediocampista defensivo Juan David Ríos, que milita en Junior de Barranquilla desde hace poco tiempo. El jugador suele ser titular en el conjunto costeño.



El exjugador del Deportes Tolima reveló que estuvo cerca de llegar en el mercado de fichajes anterior a Millonarios FC de Bogotá, equipo que no clasificó a los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.

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Cerca del equipo azul

“Estuve muy cerca de llegar a Millonarios; en diciembre hablé mucho con el técnico Hernán Torres. Se dio la oportunidad en Junior, en un club grande; siempre quise jugar en un club grande”, expresó, sin rodeos, Juancho Ríos.

Como Ríos no llegó a la escuadra azul de la capital del país, esta tuvo que poner los ojos en otros mediocampistas. Como bien se sabe, hace poco tiempo llegaron al plantel profesional Mateo García y Rodrigo Ureña.

Junior en Copa

Siguiendo con las palabras de Juan David Ríos, este, además, hizo referencia al presente del Junior de Barranquilla, que, además de clasificar a las finales de la liga, está compitiendo en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.



“Todos los partidos en Junior se juegan a muerte. Tenemos en mente clasificar en la Copa Libertadores y queremos ganar”, manifestó. El próximo jueves siete de mayo, Junior de Barranquilla se va a ver las caras con Cerro Porteño de Paraguay.

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Un partido vital

Este compromiso corresponde a la cuarta jornada del grupo F del certamen internacional de clubes más importante y competitivo de esta parte del mundo. El duelo se llevará a cabo en suelo colombiano. El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias está obligado a ganar.



Junior de Barranquilla apenas ha sumado un punto en tres partidos de la Copa Libertadores de América. Una derrota dejaría casi sentenciada su eliminación del torneo. Es un compromiso más que vital.