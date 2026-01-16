Atlético Nacional está a punto de iniciar una nueva temporada deportiva en la que está obligado a cambiar completamente la imagen que dejaron en el cierre del 2025, en donde se quedaron cortos en cuanto a títulos.

Sin embargo, el panorama no es del todo alentador, ya que no solamente hace falta la confirmación del director técnico que llevan prometiendo desde hace varias semanas, sino porque el mercado de fichajes se quedó corto. Aún así, habría una "luz al final del túnel" y es que Alfredo Morelos continuaría en el cuadro 'verdolaga'.

Morelos ya habría viajado a Medellín para unirse a Nacional

La llegada de Alfredo Morelos a Nacional siempre ha traído consigo complicaciones cada vez que termina un semestre deportivo, ya que cada vez tienen que negociar por la extensión de su contrato y demás, situación que siempre termina complicando Santos de Brasil.

El delantero de 29 años formará parte de Santos hasta diciembre de 2026, pero siempre ha demostrado su interés por quedarse en Nacional. Para inicio del presente año la negociación de su extensión en el equipo paisa volvió a sufrir de varias dificultades, pero todo parece que continuaría, al menos por un semestre más.

Morelos no se había presentado a las primeras sesiones de pretemporada con el 'verde paisa' y los hinchas se preocuparon al respecto porque conocen la situación que se vive con Santos. Aún así, el periodista deportivo, Eduardo Luis, dio a conocer en el programa La FM Más Fútbol que el delantero ya habría viajado a la ciudad de Medellín y estaría listo para retomar trabajos con Nacional.

¿Cómo le ha ido a Alfredo Morelos con Nacional?

El 'búfalo' arribó al Fútbol Profesional Colombiano para jugar con Nacional a finales de la temporada 2024 y su olfato goleador sobresalió desde el primer momento, al punto en el que logró afianzarse rápidamente en la titular, convertirse en un jugador indispensable en la zona ofensiva y llegando a sumar un total de 92 partidos en los cuales se ha reportado con 32 goles y 16 asistencias a lo largo de más de 6.000 minutos en cancha.



