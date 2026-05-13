¿Morelos liquidó la serie contra Inter? Así fue el gol de Atlético Nacional

Atlético Nacional e Inter Bogotá protagonizaron un primer tiempo lleno de emociones en el estadio Atanasio Girardot, donde ya se marcaron cuatro goles en un compromiso vibrante que mantiene la intensidad desde el pitazo inicial. El conjunto antioqueño se fue al descanso arriba 3-1, luego de remontar un inicio complicado ante un rival que sorprendió temprano.

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Inter Bogotá golpeó primero, apenas al minuto 5. Tras un rápido contragolpe fue aprovechado por Juan Valencia, que se quedó con un rebote dentro del área y definió con tranquilidad para poner el 0-1 parcial y silenciar momentáneamente el Atanasio.

El equipo visitante incluso tuvo opciones para ampliar la ventaja, pero Nacional reaccionó con presión alta y constantes aproximaciones sobre el arco defendido por Wuilker Fariñez. El empate llegó al minuto 40 por intermedio de Simón García, quien apareció dentro del área tras un tiro de esquina y conectó un cabezazo a quemarropa para el 1-1.

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Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, apareció la jerarquía de Mateus Uribe. En el tiempo añadido, Juan Rengifo envió un centro preciso desde el córner y el volante antioqueño ganó por arriba para marcar el 2-1 con un potente cabezazo que desató la celebración verdolaga.

Ya en el inicio de la segunda mitad, Atlético Nacional amplió la ventaja gracias a Alfredo Morelos. Inter no se levantó jamás del resultado, el gol del delantero sentenció al equipo bogotano.

El delantero recibió una asistencia de Nicolás Rodríguez y sacó un remate cruzado desde fuera del área que terminó junto al palo izquierdo para firmar el 3-1 al minuto 51. De rebote, y tras una jugada fortuita, Nacional marca el cuarto por intermedio de Simón García. Serie 6-2 a favor de los antioqueños.