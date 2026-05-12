Rafael Santos Borré atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Internacional de Porto Alegre y volvió a demostrarlo este fin de semana con una nueva anotación en el fútbol brasileño.

Nuevo gol de Rafael Santos Borré: el delantero colombiano levanta la mano para el Mundial 2026

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El delantero colombiano marcó en la victoria parcial 2-1 frente al Athletic Cluby llegó a tres partidos consecutivos anotando, una racha que empieza a fortalecer seriamente su candidatura para integrar la lista de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

El gol del atacante nació tras una jugada por el sector izquierdo. Alexandro Bernabei envió un centro al área, la defensa rival no logró despejar correctamente y Borré apareció oportunamente para definir y enviar el balón al fondo de la red antes del descanso.

Santos Borré mete presión en la convocatoria de Colombia al Mundial: vea su nueva anotación

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La anotación confirma el gran presente ofensivo del colombiano, quien ha recuperado confianza, continuidad y protagonismo en el ataque del conjunto brasileño. Más allá de los goles, el exjugador de River Plate viene destacándose por su movilidad, presión alta y capacidad para asociarse en el frente ofensivo.

El buen momento de Borré llega en un momento clave para la Selección Colombia, que sigue evaluando alternativas ofensivas de cara a la Copa del Mundo. Con goles en tres encuentros consecutivos, el delantero empieza a meter presión y a consolidarse nuevamente como una opción real para el cuerpo técnico nacional.