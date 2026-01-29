No fue un partido fácil par el cuadro Independiente Santa Fe, luego de que viviera el tercer juego por la Liga Betplay en casa contra el Deportivo Pereira, equipo que llegaba disminuido por su situación financiera. El equipo cardenal remontó el resultado y rescató un punto en la difícil cancha del Nemesio Camacho El Campín.

El cuadro bogotano comenzó remando, y aunque las primeras opciones fueron creadas por los locales, se vio bastante activo a Mosquera y a Hugo Rodallega, la visita se fue adelante, con una gran definición de Marco Pérez, y un estupendo tiro libre de Yuber Quiñones en la segunda etapa.

Santa Fe no ha podido ganar en esta Liga Betplay 2026: "no hemos tenido oportunidad de ganar y creo que estamos buscando ese triunfo"

De ahí en adelante se hizo difícil para el equipo cardenal, Mafla logró acortar la distancia, el equipo cardenal quedó a tiro de gol para salvar el empate en casa, anotación que llegó al minuto 67 gracias a un espectacular disparo de larga distancia.

Andrés Mosquera Marmolejo ha sido uno de los jugadores más regulares en las últimas temporadas del equipo, su rendimiento lo ha hecho acreedor del mejor portero del 2025, quitándole opciones a Aldair Quintana del Bucaramanga y a Jorge Soto, el guardameta fue certero con la actualidad del equipo bogotano.

El portero fue preguntado por el objetivo de la Copa Libertadores, a lo que Marmolejo recordó que el campeonato local no lo dejan de lado: "No todavía no, nos enfocamos en la Liga, no hemos tenido oportunidad de ganar y creo que estamos buscando ese triunfo”.

Mosquera Marmolejo habló del empate contra Pereira: "Nosotros vamos paso a paso, hay que clasificar primero"

El arquero que tampoco tuvo mucho trabajo contra Pereira, el segundo tanto fue una joya de Quiñones: “Nosotros vamos paso a paso, hay que clasificar primero, hacer los puntos, mejor en lo que nos esta costando, cuando estemos en esa instancia es a otro precio, otra manera”.

El portero de Santa Fe espera levantar cabeza en el duelo en el estadio La Independencia contra Boyacá Chicó el próximo sábado 31 de enero: “Sabemos lo que es ir a Tunja, el escenario, complejo jugar allá, analizarlos en el partido que tuvieron en Valledupar contra Alianza, debieron hacer un desgaste bastante alto, por el clima, esperemos nosotros recuperarnos bien y hacer un buen partido”.