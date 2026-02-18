Mosquera reveló el gran reto de Falcao en Millonarios: “lo acompañaré”

Millonarios ha revivido en la presente edición de la Liga BetPlay, el equipo azul de la capital del país viene de obtener su segundo triunfo en el campeonato (2-1 ante Llaneros) y va tomando confianza para lo que serán las demás fechas, incluyendo el gran reto del partido contra Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana pactado para el 4 de marzo en Medellín.

El equipo ‘albiazul’ ha venido mostrando un mejor funcionamiento desde la llegada del técnico Fabián Bustos, quien ha fortalecido la zona defensiva y ha puesto su confianza en Sergio Mosquera, zaguero central que ha disputado de titular los tres partidos que de momento ha dirigido el estratega argentino.

Sergio Mosquera confesó el sueño de Radamel Falcao en Millonarios

El defensor antioqueño de 32 años, quien llegó a Millonarios en julio del 2024, estuvo en diálogo con el programa de YouTube ‘A Un Toque’ de Deportes RCN y dejó claro el honor que le significa jugar con una figura como la de Radamel Falcao García, quien representa una motivación extra para salir campeón y cumplir ese deseo que tanto anhela el ‘Tigre’ en Millonarios.

“Yo creo que tener esa clase de jugadores en cualquier plantilla es algo muy valioso, muy grato, tenerlo de vuelta aumenta más el reto que asumimos, tanto él como todos de poderlo ver en algunos meses alzar la copa, junto con nosotros poderlo acompañar a cumplir ese deseo”, dijo Mosquera.

“Es algo lindo, uno queda corto en las formas de expresar ese cariño y ese lindo esfuerzo que hace él por querer estar aquí en el equipo, cualquier equipo le gustaría tener esa clase de jugador y de persona, seguiremos luchando para poder cumplir ese lindo reto que tenemos de principio a fin”, añadió el zaguero central.

El palmarés de Sergio Mosquera

El defensor ha sabido levantar trofeos en el fútbol profesional colombiano, sin embargo, no lo ha podido hacer con la camiseta de Millonarios, jugador que defendiendo los colores del Deportes Tolima fue campeón de dos ligas (2018 y 2021) y una superliga (2022), mientras que militando en Atlético Nacional ganó una copa y una superliga en 2023.

