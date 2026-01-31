Muriel detalló cuando casi se retira del fútbol: "No quería jugar más"

Luis Fernando Muriel reveló que estuvo muy cerca de retirarse del fútbol sin siquiera haber debutado como profesional, una confesión que sorprendió y que el delantero hizo este viernes 30 de enero en diálogo con ESPN Fútbol Colombia, en medio de su regreso al país tras firmar como nuevo jugador de Junior FC.

El atacante, hoy con 34 años, recordó que pasó cuatro años en las divisiones menores del Junior, club donde se formó desde niño, pero en el que vivió una etapa compleja tras un cambio administrativo que terminó marcando su futuro.

Muriel contó que casi se retira del fútbol

Según explicó Muriel, con la llegada de nuevos dirigentes a las categorías juveniles, entre ellos Peter Kosanovic, cambió el perfil de futbolista que se buscaba. “En mi niñez era pequeño y gordo, él quería perfiles europeos, altos y empezó a apartarme”, relató el delantero.

Pese a ser el goleador de las juveniles en su categoría, comenzó a perder protagonismo. El entonces entrenador Campero Cervantes tomó otras decisiones, incorporó nuevos jugadores y Muriel fue quedando relegado, mientras otros compañeros sí lograban mayor visibilidad.

El momento más duro llegó cuando le informaron que debía volver a presentar pruebas para continuar en el club, una situación que lo golpeó anímicamente. “Me sentí como si me estuvieran sacando”, confesó, al recordar ese episodio.

Fue allí cuando Muriel tomó una decisión límite y pensó seriamente en abandonar su sueño. “Dije que no quería jugar más y que quería estudiar”, contó, revelando de manera explícita que consideró retirarse del fútbol y alejarse por completo de las canchas antes de debutar.

Tras regresar a Santo Tomás (Atlático), su pueblo natal, apareció la figura de Álvaro Núñez, quien lo buscó en varias ocasiones para convencerlo de seguir, pese a las dificultades económicas y de traslado que enfrentaba en ese momento.

Muriel contó cómo llegó al Deportivo Cali

Muriel retomó el fútbol en la Escuela Barranquillera, donde volvió a destacarse como campeón y goleador, y allí surgió la oportunidad de llegar al Deportivo Cali, gracias a la gestión del técnico Jorge Cruz, quien apostó por su talento.

Trayectoria de Luis Fernando Muriel

A partir de ese punto, el delantero construyó una exitosa carrera que lo llevó por clubes como Granada, Lecce, Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina, Atalanta y Orlando City, además de jugar con la Selección Colombia en un Mundial y dos Copas América, antes de cerrar su regreso al Junior.