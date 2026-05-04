El nombre de Luis Fernando Muriel volvió a brillar con fuerza en la Liga BetPlay I-2026. El delantero fue la gran figura en la victoria 4-3 de Junior de Barranquilla frente a Deportivo Pasto, firmando un doblete que no solo aseguró tres puntos vitales, sino que también consolidó al conjunto rojiblanco en el segundo lugar de la tabla. Con 11 goles en el campeonato, el atacante atraviesa uno de sus mejores momentos recientes.

Luis Fernando Muriel promete una mejor versión física tras el doblete con el Junior

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Tras el compromiso, Muriel valoró la exigencia del rival y la importancia del triunfo en el cierre del “todos contra todos”. “Es un rival complicado. En el fútbol actual ya no existen los rivales fáciles, todos los equipos están súper preparados. Todos los equipos están preparados muy bien. Rival complicado. Gracias a Dios pudimos sacar la victoria para tener la ventaja de cerrar en casa, ventaja siempre y cuando consigamos un buen resultado de visitante. Contentos por la victoria, tenemos un camino todavía duro, empezando por Once Caldas que será complicado”, afirmó.

Más allá de los goles, el atacante hizo énfasis en su evolución física, clave para su rendimiento. “Estoy trabajando, colocándome cada día mejor para entregar lo mejor para esta camiseta, ya después viene lo demás. Me ha costado un poco desde la parte física encontrar ese ritmo. Estos últimos partidos han sido buenos, me siento ya casi en plenitud de condiciones físicas y eso me ha permitido que estos últimos partidos sean muy buenos, más allá de lo futbolístico, sino a nivel físico, que era lo que me interesaba”, explicó.

Luis Fernando Muriel reconoce que se acerca a su mejor versión física

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Ese crecimiento también se refleja en su juego. “Ayudado de ese estado físico el rendimiento futbolístico va creciendo y me hace estar mejor en la cancha. Quiero hacer más goles para esta camiseta. Viene la parte linda de la temporada. Voy a seguir trabajando con las mismas ganas, tratando de marcar más goles y si está la oportunidad de la Selección la tomaré de la mejor forma, porque sería como una primera vez. Primero está Junior, eso es lo que me dará la oportunidad, si es posible, de estar ahí”, añadió.

Muriel también analizó el desarrollo del partido y la exigencia del fútbol actual. “Más que guardar el tanque, están los rivales, que se preparan. Los rivales tienen demasiadas herramientas para preparar los partidos. Ya no hay rivales fáciles. Pasto nos metió en muchos problemas con su movilidad, con su juego. Todas son cosas que uno dentro del terreno de juego debe ir adaptando”, comentó.

El goleador dejó claro que el objetivo es seguir creciendo. “Más allá de guardarme para el final, es eso, el rival también está presente, no permite que muchas acciones se realicen. Ya luego con las jugadas que realizamos convertimos los goles y nos permite a nosotros desplegarnos mejor físicamente. A medida que este equipo siga trabajando y consiguiendo victorias, trataremos de mejorar las cosas que nos permitan mostrar un mejor fútbol. Ojalá que los próximos partidos podamos de una mostrar el buen fútbol y abrir los partidos, que es lo que todos queremos”, concluyó.