La salida de Luis Díaz del Liverpool FC sigue generando repercusiones, y una de las voces más autorizadas para opinar al respecto, Jurgen Klopp, no ocultó su molestia por la decisión del club inglés.

Molestia total de Klopp: cuestionó al Liverpool por dejar ir a Luis Díaz

El técnico alemán, quien fue clave en la consolidación del colombiano en Anfield, cuestionó abiertamente la determinación de permitir su salida, destacando el impacto que tenía dentro y fuera del campo.

“Todavía hablo con Luis Díaz, es un jugador tan increíble con mucho impacto en los partidos. Lo felicité por un gran partido la semana pasada”, expresó Klopp, dejando claro que mantiene una relación cercana con el extremo guajiro y que sigue de cerca su rendimiento, luego de marcarle al PSG.

Para el entrenador, la influencia del colombiano no solo se medía en estadísticas, sino en su capacidad para marcar diferencias en momentos determinantes.

El exentrenador de los ‘reds’ fue más allá y apuntó directamente a la política deportiva del club: “Y que Liverpool le permita irse por su edad es increíble para mí, por otro lado el club quería darle más minutos a Gakpo aunque tuvo una temporada increíble el año pasado”, afirmó, en referencia a Cody Gakpo, quien habría ganado protagonismo en la rotación ofensiva.

"Es ridículo para mí": Klopp enfatizó el rol integral que tenía Díaz en Anfield

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Klopp también enfatizó el rol integral que tenía Díaz dentro del equipo durante su gestión. “Pero Luis Díaz formaba parte de cada actuación y lucha, la cultura del club y el estilo de juego han cambiado mucho después de que me fui y no me gustaría ver eso en ningún momento y es ridículo para mí seguir diciendo esto”, sentenció, evidenciando su inconformidad con el rumbo que ha tomado el club tras su salida.

Las declaraciones del alemán abren el debate sobre la evolución del Liverpool en esta nueva etapa, en la que decisiones deportivas como la salida de figuras clave pueden impactar directamente en la identidad del equipo. Para Klopp, la marcha de Díaz no solo representa la pérdida de un talento diferencial, sino también un golpe a la esencia competitiva que caracterizó al club en los últimos años.