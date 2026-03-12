Tolima reveló la clave para clasificar a fase de grupos: " Identificamos las ventajas que teníamos"

Este miércoles 11 de marzo se jugó el partido de vuelta de la Fase III de la Copa Libertadores, el último paso para llegar a la instancia de grupos en el que Deportes Tolima esperaba llegar a clasificar superando a O’Higgins que no quería ponerles la tarea sencilla a los colombianos.

Y es que, en Chile, O’Higgins se llevó la victoria en un encuentro en el que los tolimenses sufrieron bastante con la expulsión desde los primeros minutos de Kelvin Flórez y la lesión de Edwar López a los 120 segundos de iniciar el partido. Francisco González marcó el único tanto del compromiso.

En Ibagué las cosas fueron distintas con un Tolima más propositivo y que buscó la oportunidad para anotar el primer gol igualando la serie para llevar todo al lanzamiento desde el punto penal. Neto Volpi tuvo que actuar para salvar al equipo tolimense de algunas llegadas, los disparos en el palo también tuvieron que ver, pero, por tranquilidad, Junior Hernández rompió los ceros.

Antes de que acabara la primera mitad, Junior Hernández marcó el primer gol de la noche. Con ese tanto se igualaba la serie y todo se definiría en los lanzamientos desde el punto penal. De manera agónica, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres puso el segundo que dio la clasificación directa a la fase de grupos.

ALEXIS HENRÍQUEZ ANALIZÓ LA CLASIFICACIÓN PARA LA FASE DE GRUPOS

En esa nueva norma de la Conmebol del minuto de hidratación que permite oír a los directores técnicos en una charla con sus jugadores, Lucas González afirmó sobre los 70 minutos que el partido era del Tolima y que de alguna forma se iba a marcar ese segundo tanto.

Por medio de un contragolpe letal sobre los últimos minutos con Jáder Valencia asistiendo a Juan Pablo Torres se dio la clasificación del Tolima que estará en el bombo 4 de la Copa Libertadores. Lucas González salió expulsado y en la rueda de prensa estuvo su asistente técnico, Alexis Henríquez.

El exjugador de Once Caldas que ya sabe lo que es ganar la Copa Libertadores con el equipo albo y con Atlético Nacional afirmó que, "fue un partido bien jugado por los dos equipos tanto en Chile como hoy. Un equipo siempre va a quedar afuera, hay que asumirlo y hay que hablar del juego que es lo más importante. Allá creo que si estábamos once contra once pudimos traer un mejor resultado y acá hicimos un gran partido y somos justos ganadores de esta serie. Contentos por la clasificación”.

También habló sobre los funcionamientos de juego cuando Anderson Angulo sale a acompañar a Sebastián Guzmán como un volante más, “eso es parte del plan de juego y de dónde podemos sacar ventajas viendo cómo se organiza el equipo contrario. Tratamos de hacer eso más que todo por beneficio. Hay que analizar al rival y tratar de modificar para que las cosas salgan bien”.

Posteriormente, reseñó cuál fue el plan inicial y las claves para sacar el resultado, “allá en Chile sin balón sufrimos bastante y eso era lo primero. Organizarnos sin balón y era ver en dónde estaba la ventaja. Pudimos tenerla con Cristian Arrieta o con Brayan Rovira. Identificamos las ventajas que teníamos y cómo poderles sacar provecho a nuestros goles”.