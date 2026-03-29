Muriel vuelve al gol y lidera victoria de Junior: “Las críticas ayudan a crecer”

El experimentado delantero de Junior, Luis Fernando Muriel, fue la gran figura en la victoria 0-1 sobre Internacional de Bogotá, resultado que le permitió al conjunto barranquillero sumar tres puntos clave en su lucha por mantenerse en la parte alta de la Liga BetPlay-I.

El único gol del compromiso llegó en el minuto 76 por intermedio de Luis Fernando Muriel

Junior de Barranquilla consiguió un valioso triunfo como visitante tras imponerse 0-1 ante Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo, en compromiso disputado la tarde del domingo 29 de marzo ante más de 5.000 espectadores. El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias supo aprovechar una de sus oportunidades para quedarse con tres puntos clave en la Liga BetPlay-I.

El único gol del compromiso llegó en el minuto 76, cuando el delantero Luis Muriel, quien había ingresado en el segundo tiempo, conectó un certero cabezazo desde el centro del área que se coló en la escuadra derecha del arco defendido por Wuilker Faríñez. La jugada fue iniciada por un preciso centro de Yeison Suárez.

Luis Fernando Muriel: Sé la responsabilidad con la que llegué al club"

Tras el compromiso, el atacante destacó la importancia del gol no solo en lo personal, sino en lo colectivo: “Estoy contento, no solo por volver a marcar, sino porque es un gol que nos da una victoria importantísima ante un rival que viene haciendo bien las cosas”, afirmó. Muriel resaltó que el triunfo les permite tomar ventaja sobre un competidor directo en la tabla, lo que refuerza el valor del resultado.

El delantero también se refirió a las críticas recibidas en las últimas semanas, asegurando que las asume como parte de su proceso: “Las críticas ayudan, siempre estoy abierto a lo que me permita crecer. Sé la responsabilidad con la que llegué al club y trabajo para responder de la mejor manera”, explicó.

Muriel reconoció que sus anotaciones le han devuelto la confianza y que su objetivo es transformar los cuestionamientos en respaldo a través del rendimiento: “Poco a poco quiero convertir esas críticas en elogios y que los goles sirvan para seguir consiguiendo victorias”, concluyó.