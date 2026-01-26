Repetto no escondió su descontento: "Teníamos la victoria"

Después de quedar campeón en la Superliga BetPlay, Independiente Santa Fe regresaba a la actividad en la Liga BetPlay enfrentando al Once Caldas en la segunda fecha de la competencia. Los dirigidos por Pablo Repetto tuvieron un gran primer tiempo de oportunidades, y en el complemento sufrieron bastante con Andrés Mosquera Marmolejo como una de las figuras.

En el segundo tiempo, Santa Fe pegó primero con gol de Franco Fagúndez que se estrenó como goleador en la competencia, pero, en el último segundo del compromiso, Kevin Cuesta cumplió con la inexorable ley del ex y todo terminó en empate a un tanto.

Santa Fe sufrió bastante, pero la idea de Pablo Repetto de la presión alta y la salida rápida con transiciones de defensa a ataque sigue dando de qué hablar. Las cosas son claras con el uruguayo, pero, infortunadamente, no pudieron mantener la ventaja a falta de diez minutos para el final.

Once Caldas creó muchas opciones de gol, se encontró con Andrés Mosquera Marmolejo y al final salvaron la derrota con una anotación de Kevin Cuesta. Pablo Repetto analizó las acciones del partido, y lamentó que se le escapara la victoria a Santa Fe.

EL ANÁLISIS DE PABLO REPETTO: “NOS QUITAN ESOS PUNTOS”

En la rueda de prensa posterior al partido, Pablo Repetto dio las primeras declaraciones acerca del empate final con el que Santa Fe suma apenas dos unidades en la campaña, “estamos conformando el equipo con un poco de trabajo y en medio de una seguidilla de partidos. Llegamos después de haber conseguido el título de la Superliga, con pocos días de recuperación. Pero el equipo se mostró muy bien, con cosas muy buenas. Nos costó mucho en los primeros minutos, sobre todo por la banda derecha de ellos, que es muy fuerte.

En el segundo tiempo corregimos, hacemos el gol, parecía todo encaminado a favor de nosotros y, en la última jugada, nos empataron y nos quitan esos puntos que eran importantes”. Al último segundo fue la igualdad por parte del Once Caldas que salvó el partido.

Sobre el trámite del partido, Pablo Repetto afirmó que, “los dos equipos buscamos el resultado. Quizás cuando ellos hacen el gol, no se veía tan claro por dónde. Ellos tenían prácticamente el mismo equipo del año pasado, con más días de recuperación, y nosotros estamos incorporando algunos jugadores. En situaciones de gol fue parejo, pero no me voy conforme porque teníamos la victoria en nuestras manos”.

El uruguayo aseveró que van paso a paso con todos los objetivos claros y apuntándole a la Copa Libertadores sin ignorar que primero viene la Liga BetPlay como el objetivo, “yo todavía no pienso en la Copa Libertadores porque falta mucho por jugar. Sí hay que hacer trabajo de hormiga, del día a día, de mejorar el aspecto táctico. La idea es que los jugadores que llegaron vayan obteniendo un mejor ritmo para lograr un mayor potencial y ya veremos en qué nivel estamos cuando nos toque jugar la Copa Libertadores”.

Sentenció que este partido no era para nada fácil y que era también una prueba, teniendo en cuenta el poco descanso que han tenido a lo largo de este comienzo de la Liga BetPlay, “no era un partido fácil, porque enfrentábamos a un gran equipo como Once Caldas, pero teníamos otro rival, que era el hecho de haber salido campeones de la Superliga. El equipo mostró madurez en ese sentido”.