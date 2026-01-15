Jhon Durán: una nueva polémica y el Fenerbahce prepara su reemplazo

Jhon Jáder Durán vuelve a estar en el centro de la conversación en Turquía. Cuando parecía que su etapa en Fenerbahce empezaba a estabilizarse gracias a goles y protagonismo, una nueva polémica reabre el debate sobre su comportamiento y de paso, pone sobre la mesa un escenario que podría cambiar radicalmente su rol en el equipo.

Nueva polémica que reaviva las alarmas en Turquía

En la victoria 1-0 ante Beyoglu Yeni Carsi por la fase de grupos de la Copa de Turquía, Durán fue nuevamente protagonista, pero no por convertir. El colombiano reaccionó con evidente molestia tras una acción en la que consideró que el portero rival le había cometido falta, encarando al guardameta en una escena que no pasó desapercibida para árbitros, rivales y cámaras.

El episodio se suma a un contexto ya delicado, pues el delantero sigue bajo la lupa del comité disciplinario del fútbol turco por una publicación en redes sociales tras ganar la Supercopa con Fenerbahce. Aunque su carácter intenso es bien conocido, este tipo de situaciones empiezan a generar ruido justo cuando el club intenta encauzar su talento y sacar el máximo provecho de su potencia ofensiva.

Un fichaje estelar que amenaza su lugar

Más allá de lo disciplinario, la preocupación para Durán podría venir desde el mercado. Medios locales aseguran que Fenerbahce trabaja en una negociación exprés para reforzar el ataque con un nombre de peso, Darwin Núñez. El uruguayo, actualmente en Al-Hilal, estaría abierto a regresar al fútbol europeo y el club turco ya habría iniciado contactos.

De concretarse esta operación, el panorama del colombiano cambiaría de forma drástica. La llegada de un delantero de ese calibre podría relegarlo en la rotación justo en un momento clave de su carrera, cuando busca regularidad y visibilidad para volver a la Selección Colombia pensando en el Mundial 2026, que está cada vez más cerca.

Durán vive un momento de contrastes en Fenerbahce, goles, impacto y carácter competitivo, pero también polémicas que no dejan de perseguirlo. Con el mercado de invierno en plena ebullición y un posible reemplazo estelar en el radar del club, el atacante antioqueño enfrenta semanas decisivas. Su talento es indiscutible; ahora, el reto será que su temperamento no termine jugando en su contra.