Nacional repatriaría a un jugador colombiano que es figura en Europa

Atlético Nacional prepara un mercado de fichajes ambicioso y en medio de la búsqueda de un mediocampista con jerarquía internacional, ha aparecido un nombre que sorprende y seduce, Juergen Elitim. El volante cartagenero, figura del Legia Varsovia y con recorrido sólido en Europa, está siendo analizado por el club paisa para reforzar el proyecto del primer semestre de 2026. La pregunta ahora es simple: ¿es una posibilidad real o solo un sondeo preliminar?

Un colombiano consolidado en Europa: la carrera que respalda a Elitim

A sus 26 años, Juergen Farid Elitim Sepúlveda tiene una trayectoria poco común para un futbolista colombiano que salió muy joven al exterior. Tras debutar profesionalmente en Leones de Itagüí, dio el salto al fútbol europeo y pasó por Marbella FC, Ponferradina, Deportivo La Coruña y Racing de Santander, construyendo un perfil de volante mixto con técnica, despliegue y presencia en campo rival.

Su consolidación llegó en Legia Varsovia, uno de los grandes clubes de Polonia. Allí suma 94 partidos oficiales, con 5 goles y 12 asistencias, destacándose tanto en la Ekstraklasa como en competiciones UEFA. Su participación en fases previas de Europa League y Conference League ha sido clave, mostrando capacidad para competir en escenarios de presión.

El cartagenero incluso superó una dura lesión de ligamento que lo dejó varios meses fuera, regresando con madurez y un nivel que lo volvió a posicionar como pieza importante del equipo. Nacional observa ese recorrido y ese carácter, un jugador con experiencia internacional, regularidad y evolución táctica.

¿Encaja en el proyecto de Atlético Nacional para 2026?

Según reportes en Medellín, Atlético Nacional analiza su nombre dentro de la lista de posibles refuerzos para la primera parte del 2026, en medio de un mercado donde el club busca futbolistas con recorrido y capacidad inmediata de impacto.

Elitim encaja en varias de las necesidades del equipo:

•Volante mixto con claridad ofensiva, ideal para acompañar a un mediocentro de equilibrio.

•Experiencia internacional, valiosa para un proyecto que quiere competir mejor afuera.

•Versatilidad, pues puede jugar como interior, mediapunta o en doble pivote.

Aunque no hay una negociación formal, el interés es real, su perfil gusta y su rendimiento en Europa lo hace atractivo para un equipo que quiere reconstruirse con liderazgo futbolístico. Las conversaciones internas continúan y el análisis avanza.

Elitim, una opción seria para reforzar el mediocampo verdolaga

La carpeta de refuerzos de Atlético Nacional tiene muchos nombres, pero pocos generan tantas expectativas como Juergen Elitim. Por nivel, edad y experiencia, el cartagenero podría ser un fichaje de peso para 2026. Falta camino por recorrer, pero si Nacional decide avanzar, podría estar ante una de las incorporaciones más llamativas del próximo mercado.