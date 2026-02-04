Nacional anunció el fichaje de una figura de Santa Fe

Inició una nueva temporada deportiva en el Fútbol Profesional Colombiano y Atlético Nacional es uno de los equipos que más ha sorprendido en cuanto al mercado de fichajes, anunciando destacadas incorporaciones para afrontar las competencias de 2026, tanto en la plantilla masculina como la femenina.

Las directivas del cuadro 'verdolaga' le están apostando al todo por el todo para lo que será el presente año, en especial para el equipo que encabeza el estratega, Jorge Barreneche, quien dirige al equipo femenino, ha contado con un proyecto sólido que le ha permitido llegar hasta cuadrangulares, pero le sigue haciendo falta disputar una final, por lo que el fichaje de la experimentada mediocampista, Lucero Robayo, podría influir en este objetivo.

Lea también Nacional ajusta el calendario contra Santa Fe: fecha tentativa del aplazado

Lucero Robayo es nueva jugadora de Nacional

El proyecto deportivo de Atlético Nacional empieza a tomar forma para asumir la décima edición de la Liga BetPlay Femenina, en donde ya se confirmó incluso la fecha y rival para su debut, auspiciando como locales contra Fortaleza.

Para volver a soñar con el título se ha venido llevando a cabo una reestructuración en cuanto a la plantilla, despidiéndose de importantes jugadoras como lo son Geraldine Cardona, Yisela Cuesta y Jimena Ospina, pero de igual manera comenzando a ocupar y fortalecer las posiciones con fichajes como el de Melissa Moreno, Kelly Ibargüen y ahora Lucero Robayo.

Lea también Un defensa de Santa Fe se irá a préstamo al fútbol internacional

La volante de 29 años, viene de una larga para futbolística tras haber sufrido una ruptura del ligamento cruzado anterior en la temporada 2024, inició su proceso de recuperación, volvió para las instancias finales de 2025 con Santa Fe y ahora buscaría asumir un nuevo reto con el 'verde paisa', llegando para aportar con experiencia y goles.

Lucero llega con dos títulos de Liga debajo del brazo, los cuales obtuvo justamente vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe, habiendo quedado campeona en la temporada 2021 y la 2023.

Liga BetPlay femenina 2026: definidos los cruces de la primera fecha:

El campeonato que se prevé de inicio el fin de semana del 14 de febrero y se extienda por ocho meses hasta finalizar en septiembre, unos días antes de que empiece la Copa Libertadores femenina, tendrá varios partidos atractivos en su primera fecha, la cual se definió de la siguiente manera:

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

América de Cali vs. Junior

Llaneros vs. Deportivo Pasto

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Millonarios vs. Orsomarso

Internacional de Palmira vs. Internacional de Bogotá

Real Santander vs. Atlético Bucaramanga.

