La suspensión de partidos en el estadio El Campín sigue generando efectos colaterales en la Liga BetPlay, y uno de los clubes más afectados es Atlético Nacional, que ahora ve en duda la fecha para disputar el compromiso frente a Independiente Santa Fe.

Santa Fe regresará a el Campín el próximo 22 de febrero contra Junior

El cuadro cardenal apenas pudo ganar su primer partido, pero tampoco ha perdido en las cuatro fechas, los dirigidos por Pablo Repetto volverán a ver acción hasta el 13 de febrero para visitar al América, luego visitará a Jaguares el 16 y finalmente regresar al estadio El Campín el domingo 22 de febrero.

El encuentro, correspondiente a la quinta jornada del campeonato, estaba programado para el sábado 7 de febrero a las 6:20 p. m., pero quedó aplazado debido al mal estado de la cancha del escenario bogotano.

La decisión de la Dimayor, motivada por las deficientes condiciones de la grama administrada por Sencia, no solo obligó a reprogramar ese duelo, sino también los partidos Millonarios vs. Pereira y Fortaleza vs. América.

En el caso de Nacional, el impacto es mayor, pues se trata ya del tercer compromiso aplazado en apenas cuatro fechas disputadas. El conjunto antioqueño ya había visto postergados sus juegos ante Junior y Jaguares, uno por inconvenientes con la disponibilidad del estadio y otro por ajustes en el calendario derivados del amistoso internacional frente al Inter Miami.

Esta situación ha limitado el rodaje competitivo del equipo dirigido por Diego Arias, que solo ha disputado un partido de Liga y suma tres puntos tras vencer a Boyacá Chicó en la primera fecha.

Mientras este miércoles enfrenta a América de Cali en el Atanasio Girardot, en Nacional crece la incertidumbre sobre cuándo se jugará el duelo ante Santa Fe.

Atlético Nacional planifica el calendario para disputar el juego por la fecha 5 contra Santa Fe

La Dimayor aún no ha anunciado una fecha tentativa, en un calendario cada vez más apretado, lo que obliga al club verdolaga a replantear su planificación deportiva en el arranque del torneo.

Uno de los periodistas que sigue la intimidad del equipo verdolaga, Mauricio Agudelo, de Win Sports, aseguró en sus redes sociales: “En principio Santa Fe vs. Nacional se jugaría el 25 de febrero en Bogotá”.