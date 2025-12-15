Nacional busca refuerzos para 2026: la posición en la que está obligado a contratar

Atlético Nacional ya prepara lo que será la temporada 2026, a pesar de estar en plena disputa de la final de la Copa BetPlay Dimayor 2025.

El equipo 'verdolaga', que quiere dejar atrás el irregular desempeño en el 2025, pretende hacer una importante reestructuración, ya que está en la búsqueda de un nuevo director técnico y además de nuevos jugadores.

La posición que quiere reforzar Atlético Nacional

A pesar de que se ha conocido que Atlético Nacional quiere reforzar varias posiciones, una en la que se está buscando nuevos jugadores con gran importancia es la de lateral derecho.

Y es que desde la institución 'verdolaga' se tomó la decisión de no renovar el contrato de Joan Castro, que ha tenido muy pocas oportunidades de sumar minutos y al terminar su vínculo deberá regresar al Internacional de Bogotá.

Adicionalmente, en Atlético Nacional no continuaría Andrés Felipe Román, ya que según informó Julián Capera, en los próximos días podría hacer llegar una oferta del exterior.

Nacional quiere a Santiago Arias

Uno de los jugadores que está siguiendo Atlético Nacional para ubicar en la posición de lateral derecho es Santiago Arias, quien se convertirá en jugador libre, después de que se informara que no continuará en el Bahía de Brasil.

Ante esta situación, Arias entró en el radar del conjunto 'verdolaga', que está analizando la posibilidad de realizarle una oferta al zaguero de la Selección Colombia.