Nacional y Medellín dejaron todo abierto: Así les ha ido en las finales de vuelta en Copa

Atlético Nacional e Independiente Medellín volverán a verse las caras en una final, esta vez por la vuelta de la final de Copa BetPlay, que se disputará el miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot. Tras el empate sin goles en el partido de ida, la serie quedó completamente abierta y promete un cierre de alto voltaje entre los dos gigantes antioqueños.

Mientras Nacional va por su octava Copa BetPlay, el DIM buscará levantar el cuarto título de su historia en esta competencia, apoyándose en antecedentes que invitan a la ilusión.

Atlético Nacional: fortaleza en las vueltas

El historial reciente respalda al conjunto verdolaga. Atlético Nacional ha sido ampliamente dominante en las finales de vuelta de la Copa BetPlay, con múltiples consagraciones y apenas una derrota en este tipo de definiciones, que además no le impidió quedarse con el título.

Estos han sido sus resultados más destacados:

•2012: Nacional 2-0 Deportivo Pasto (global 2-0)

•2013: Nacional 1-0 Millonarios (global 3-2)

•2016: Junior 0-1 Nacional (global 3-1)

•2018: Nacional 2-1 Once Caldas (global 4-3)

•2021: Deportivo Pereira 1-0 Nacional (global 5-1)

•2023: Nacional 1-1 Millonarios (5-4 en penaltis)

•2024: América 0-0 Nacional (victoria 3-0 W.O., global 6-1)

Estos antecedentes reflejan la capacidad de Nacional para manejar la presión en partidos decisivos, especialmente cuando define en casa, como ocurrirá nuevamente en el Atanasio Girardot.

Independiente Medellín: una herida y una revancha pendiente

Para el DIM, el recuerdo más doloroso en una final de vuelta de Copa BetPlay se remonta a 2017, cuando cayó 2-0 ante Junior en Barranquilla, perdiendo el título con un global de 3-1. Sin embargo, el equipo rojo también sabe lo que es celebrar en este tipo de instancias.

Sus antecedentes incluyen:

•1981: Deportivo Cali 1-1 Medellín (global 4-2 para el DIM)

•2017: Junior 2-0 Medellín (global 3-1 para Junior)

•2019: Medellín 2-1 Deportivo Cali (global 4-3 para el DIM)

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega con la motivación de romper la hegemonía reciente de su rival y sumar una nueva estrella copera a sus vitrinas.

Un clásico con la historia como juez

Con la serie igualada y el peso de la historia sobre la mesa, la final de vuelta promete ser un clásico intenso, cargado de tensión y emociones. Nacional parte con la experiencia de su lado, pero Medellín sabe que una noche perfecta puede cambiarlo todo.

El Atanasio Girardot será el escenario donde uno de los dos escribirá una nueva página dorada en la Copa BetPlay 2025.