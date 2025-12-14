Nacional se quedó sin fichaje de lujo para 2026: confirmó que se va para Brasil





Atlético Nacional volvió a quedarse sin un fichaje de lujo justo antes del cierre de la temporada. Mientras el equipo verde busca cerrar el año ganando la Copa Betplay 2025, se confirmó que una de sus apuestas en el periodo de transferencias seguirá en el exterior para 2026.

Durante la final de la Copa BetPlay, disputada en el Estadio Atanasio Girardot, apareció un protagonista inesperado: Johan Rojas, mediocampista creativo que terminó siendo centro de atención tanto como los jugadores en la cancha.

La presencia del volante, actualmente militando en Monterrey, fue interpretada por muchos como una señal alentadora. No era un secreto su vínculo emocional con el club ni su admiración por la historia verdolaga. Por eso, su paso por Medellín durante el compromiso decisivo despertó una ola de comentarios y especulaciones.

Sin embargo, el propio futbolista se encargó de poner paños fríos. Consultado de manera directa sobre la posibilidad de vestir la camiseta verde, Rojas fue claro y le reveló a la prensa local que su destino pasa lejos de Medellín para el siguiente año.

Rojas reconoció que su prioridad es dar el salto a una liga más competitiva en Sudamérica, con Brasil como opción principal para continuar su carrera y consolidarse a nivel internacional.

Para Atlético Nacional, la noticia significó un golpe a la ilusión colectiva. La dirigencia venía analizando perfiles para reforzar la zona de creación, consciente de que el equipo ha sufrido en varios pasajes del torneo por la falta de claridad en el último tercio.

Aun así, el panorama obliga a replantear las posibilidades. En el club saben que el mercado es dinámico y que las oportunidades pueden aparecer cuando menos se esperan. Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue trabajando con las alternativas disponibles, pero con la idea de que en enero llegará un nuevo entrenador y varios cambios en la plantilla.

Desde Medellín se especula con lo que puede pasar después de la final de Copa ante el DIM. La presencia de Diego Arias en el banquillo técnico para 2026 parece estar descartada y el arribo de un nuevo entrenador puede cambiar el panorama para varios jugadores.

Por ahora, el llamado “fichaje de lujo” deberá esperar. Nacional continúa enfocado en cerrar la temporada de la mejor manera posible, ganando el título de Copa y sabiendo que solo un milagro de Tolima en la final de Liga ante Junior podría llevarlo a la Copa Libertadores 2026.