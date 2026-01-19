Nacional confirmó el fichaje de nuevo refuerzo para 2026: firmó por tres años

Atlético Nacional definió el nombre de su delantero centro para la Liga Betplay y la Copa Sudamericana 2026. Tras la victoria 4-0 en su debut ante Boyacá Chicó, los verdes lograron definir el nombre de su principal referente en el área rival.

Tras varias semanas de negociación, Alfredo Morelos logró sellar su desvinculación con Santos para el 2026 y se espera el nuevo anuncio sobre su continuidad en el verde. El delantero cordobés tenía el deseo de quedarse en la casa verdolaga y por ello la directiva también insistía para sellar su contratación.

El jugador con pasado en Rangers finalizó su vínculo con Santos debido a una disputa legal por el pago de sus salarios. El atacante será refuerzo de Nacional para un año donde los dirigidos por Diego Arias tienen como reto principal ser protagonistas en cada competencia que disputen.

Morelos interpuso una demanda ante la FIFA que le permitió ser jugador libre y poder negociar de manera personal su continuidad en Nacional. Nacional ha confirmado en los medios más cercanos a su entorno que ya tiene un acuerdo con el jugador y que es esperado mañana 20 de enero en el regreso a los entrenamientos.

Según la información de la periodista Pilar Velásquez, el búfalo firmó un contrato por tres años con el onceno antioqueño y llegará a los entrenamientos en la sesión de este martes. Con ello, los verdes darían por cerrado su mercado de fichajes.

El equipo paisa tiene claro que su primera apuesta siempre fue el atacante central es el ex Rangers. Desde el entorno del futbolista todo estaba dispuesto, pero restaba el permiso de la FIFA que le permitiera al jugador recibir su transfer para ser inscrito en Dimayor.

Se espera que los verdes puedan tener un equipo protagonista en el campeonato local y la Sudamericana. El onceno antioqueño brilló en su estreno en Liga y espera que con la presencia de Morelos pueda ser aún más desequilibrante.

Morelos sería anunciado como jugador del verde en las próximas horas, la idea es que pueda ponerse a punto rápidamente y sumar los primeros minutos bajo el mando de Diego Arias. La idea es que su regreso se dé para las fechas 3 o 4 ya sea ante Junior de Barranquilla o América de Cali.

Nacional trabaja ahora para lo que será su siguiente duelo en la Liga Betplay. El equipo antioqueño jugará el próximo 26 de enero ante Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot.



