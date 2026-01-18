Nacional brilló en el debut: noche de golazos en el Atanasio Girardot

Sin duda alguna, el arranque de la Liga BetPlay 2026-I esperaba por una presentación estelar de Atlético Nacional que, en el sorteo, quedó con Boyacá Chicó como su primer rival en la nueva edición del rentado colombiano. Los verdolagas llegaron a este encuentro con varias novedades que ya dan de qué hablar.

Milton Casco, flamante contratación después de diez años en River Plate debutó con creces y fue aplaudido cuando fue sustituido. También hubo tiempo para ver a Nicolás Rodríguez que ingresó en el complemento. Falta por el estreno de Kevin Cataño, arquero que llegó procedente de Real Cundinamarca, y Eduard Bello, extremo venezolano.

Boyacá Chicó sufrió desde la primera fecha el impacto de Atlético Nacional y del Estadio Atanasio Girardot. Una caldera que complicó a los ‘Ajedrezados’ que no estuvieron a la altura. Entre Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, William Tesillo y Juan Bauzá dieron el golpe para soñar con sellar la clasificación a los Play-Offs y con la Copa Sudamericana que tienen en este 2026 como principal objetivo.

EMILIANO DENIS NO EVITÓ EL GOL DE NACIONAL

El primer tiempo fue un monólogo de Atlético Nacional que debutó con Milton Casco en la banda izquierda y Edwin Cardona que siente la confianza de Diego Arias, ratificado tras ganar la Copa BetPlay. Sobre los siete minutos, el cuadro antioqueño tuvo la primera con un balón largo de David Ospina que picó en el suelo y Andrés Sarmiento esperó para sacar un remate que Emiliano Denis salvó.

Con el control total de Nacional, pero sin oportunidades por un tramo de quince minutos, los locales inquietaron por los costados. Dairon Asprilla tuvo la oportunidad tras una asistencia de Andrés Román y un remate que volvió a atajar Emiliano Denis. El uruguayo fue la gran figura del Boyacá Chicó en la primera parte.

La huella del charrúa volvió a ser protagonista con otra atajada con un disparo de Edwin Cardona que salvó en dos tiempos. Juan Manuel Rengifo se asoció con sus compañeros en un intento de Juan Manuel Zapata que pasó por encima. Dairon Asprilla marcó el gol después de un pase de Andrés Sarmiento, pero fue anulado por fuera de lugar.

A los 39 minutos, Boyacá Chicó se animó con un remate de tiro libre de Delio Ramírez que se perdió por un costado. Nacional rompió los ceros antes de finalizar la primera etapa con una jugada iniciada por Milton Casco, pasó por Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo que centró y disparó al fondo Sarmiento.

GOLEADA DE NACIONAL CON UNO DIRECTO AL PUSKÁS

La resistencia de Emiliano Denis también evitó que cayera una goleada más abultada en contra. Andrés Sarmiento tuvo disparos bloqueados por el uruguayo, pero no pudo evitar un derechazo estelar de Edwin Cardona sobre los 55 minutos. Desde más de sesenta metros, el volante sacó un remate que sorprendió a Denis para aumentar la diferencia.

Un golazo que debería estar entre los nominados al Premio Puskás desde su propio campo de juego. Andrés Sarmiento tuvo un disparo en el palo que pudo ser el tercero y también se encontró con Emiliano Denis que resistió por más de veinte minutos.

Los embates de Nacional no iban a poder ser resueltos por Emiliano Denis que sufrió más de la cuenta con un tercer tanto y con un cuarto gol en contra. Juan Manuel Rengifo brilló con la segunda asistencia en un córner que encontró a William Tesillo que de cabeza marcó el tercero de la noche. Luego, Juan Bauzá puso el cuarto tanto para debutar con una goleada a favor y para ser candidato al título.

En la próxima fecha, Atlético Nacional espera seguir dando de qué hablar enfrentando a Jaguares de Córdoba nuevamente en el Atanasio Girardot. Se espera que Eduard Bello pueda debutar en su estadio. Mientras tanto, Boyacá Chicó recibirá al América de Cali en la segunda fecha.