Nacional cierra el mercado de fichajes con defensor de 20 años

La Liga BetPlay ha empezado con algunos contratiempos deportivos para Nacional, ya que solamente ha jugado dos partidos de los primeros cinco que tenía programados. Sin embargo, en estos dos duelos ha demostrado un buen nivel y acoplamiento por parte del equipo que cuenta con nuevos fichajes.

El estratega, Diego Arias, viene haciendo una buena labor con el club 'verdolaga' desde el cierre de la temporada 2025 y con la incorporación de los jugadores nuevos se ve un proyecto más compacto, aunque todavía haría falta un refuerzo más que llegaría a la zona defensiva, Néider Parra, una de las 'joyas' formadas en la cantera del equipo y que estaba en condición de préstamo.

Néider Parra regresa a Nacional tras su préstamo en Real Cundinamarca

Atlético Nacional sigue siendo protagonista en el mercado de fichajes, no solo por las contrataciones que ha llevado a cabo en el transcurso del inicio de la temporada 2026 como el 'Chicho' Arango, Eduardo Bello y la ex figura de River Plate, Milton Casco, el cual ya aportó con un importante gol en la reciente fecha disputada frente a América.

Sin embargo, el 'verde paisa' también le apostó a los jóvenes talentos para el presente año, por lo que confirmó la llegada del guardameta, Kevin Cataño, la de Nicolás Rodríguez, y ahora un reintegro para la zona defensiva como lo es otra 'joya' como lo es Néider Parra.

El zaguero central, formado en las divisiones menores de Nacional, fue cedido en condición de préstamo a Real Cundinamarca y debutó como futbolista profesional en la temporada 2025, siendo uno de los jugadores más destacados que incluso logró jugar la fase final del Torneo BetPlay.

Su contrato estaba estipulado hasta el mes de junio del presente año, pero Diego Arias habría solicitado su reintegro anticipado para cerrar finalmente la lista de jugadores que formarán parte de la Liga BetPlay 2026 y probablemente darle rodaje a nivel internacional si avanzan en la Copa Sudamericana.

¿Cómo le fue a Néider Moreno con Real Cundinamarca?

El defensor central de 20 años comenzó a sumar minutos en el Fútbol Profesional Colombiano a partir de la temporada 2025 cuando llegó en condición de préstamo a Real Cundinamarca, club con el cual logró disputar siete partidos, un total de 300 minutos dentro del terreno de juego de Torneo BetPlay y Copa BetPlay.