¿Santiago Arias será nuevo jugador de Nacional? La verdad sobre su fichaje

Atlético Nacional analiza seriamente la posibilidad de sumar a Santiago Arias, un jugador con recorrido internacional que podría convertirse en uno de los refuerzos más resonantes del balompié local en los últimos años. El regreso de un futbolista formado en Antioquia, con pasado europeo y presente competitivo, se ha instalado como uno de los temas más comentados del entorno verdolaga.

Lea también Nacional busca refuerzos para 2026: la posición en la que está obligado a contratar

Desde el plano deportivo, la eventual llegada del lateral derecho responde a una necesidad clara. La institución paisa busca jerarquía, liderazgo y experiencia en una posición clave del campo, especialmente ante la posibilidad de movimientos importantes en su plantilla actual. Arias, con pasado en ligas de alto nivel y presencia constante en convocatorias de la Selección Colombia, aparece como un nombre que encaja tanto por rendimiento como por recorrido profesional.

No obstante, la operación aún no está cerrada. Según lo revelado por el entorno cercano a la negociación, el punto decisivo pasa por el aspecto económico. Aunque el defensor se encuentra con el pase en su poder, lo que facilita el diálogo entre las partes, todavía resta definir cifras relacionadas con salario, duración del contrato y algunos beneficios adicionales. Este detalle es considerado “el paso clave” para que el acuerdo pueda materializarse en las próximas semanas.

El contexto del futbolista también juega un papel determinante. A sus 33 años, Arias se encuentra en una etapa en la que la continuidad deportiva pesa tanto como el dinero. El objetivo personal del jugador es claro: mantenerse en ritmo de competencia para llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026. En ese sentido, el proyecto que le propone el cuadro verdolaga resulta atractivo, ya que le garantizaría minutos, protagonismo y visibilidad en un entorno que conoce bien.

En otras noticias

Dentro de esa ecuación aparece un factor adicional: el seleccionador nacional. El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo valora especialmente a los futbolistas que compiten con regularidad. Por eso, un eventual regreso al fútbol colombiano no sería visto como un retroceso, siempre y cuando el rendimiento se mantenga en un nivel alto. En ese escenario, Nacional podría convertirse en una plataforma ideal para que el defensor siga siendo considerado en las convocatorias.

Desde lo institucional, la directiva paisa maneja el tema con cautela. El club quiere reforzarse, pero sin comprometer la estabilidad financiera ni romper el equilibrio salarial del plantel. La experiencia internacional del jugador es un plus, pero también implica una negociación fina para ajustar las pretensiones del futbolista al presupuesto disponible. Por ahora, el diálogo sigue abierto y las partes se muestran dispuestas a encontrar un punto medio.

En el aspecto táctico, la posible incorporación sería un respaldo importante para el cuerpo técnico liderado por Javier Gandolfi. Arias aportaría orden defensivo, salida clara por la banda y liderazgo en el vestuario, cualidades que suelen marcar diferencia en partidos cerrados y en competencias internacionales. Además, su conocimiento del fútbol colombiano facilitaría una rápida adaptación al entorno y al ritmo de la liga local.

Mientras tanto, la hinchada sigue de cerca cada novedad. En redes sociales y programas deportivos, el nombre del lateral aparece con frecuencia, alimentando la expectativa de un fichaje que combinaría sentido de pertenencia y ambición deportiva. No se trata solo de sumar un refuerzo, sino de recuperar a un jugador que representa experiencia y profesionalismo.

Lea también Medellín vs Nacional: Dimayor definió el grupo arbitral para la final de vuelta

Las próximas semanas serán determinantes. Si las diferencias económicas se reducen y el proyecto deportivo convence plenamente al futbolista, el anuncio podría estar más cerca de lo esperado. Por ahora, la historia sigue abierta y el desenlace dependerá de ese último ajuste que separa el rumor de la realidad. En Medellín, la ilusión crece, y el fútbol, como siempre, tiene la última palabra.