Nacional confirmó el cuerpo técnico que acompañará a Lucas González

Atlético Nacional hizo oficial la contratación de Lucas González como su nuevo director técnico a partir del segundo semestre de 2026.

Este jueves 9 de julio, el equipo 'verdolaga' realizó la presentación oficial del entrenador y durante el evento González oficializó los nombres de sus ayudantes.

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Así estará conformado el cuerpo técnico de Lucas González en Nacional

Inicialmente, Lucas González contará con Alexis Henríquez y Tiago João Alves Pina como asistentes técnicos.

Henríquez y Alves Pina vuelven de esta manera a Atlético Nacional, el primero ya había vestido la camiseta 'verdolaga' como jugadores y el segundo acompañó a González en las divisiones menores.

Lucas González también contará con Camilo Cartagena como preparador físico y Luis Restrepo se desempeñará como analista de datos.

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Nacional confirmó cinco salidas

En el listado que se dio a conocer con los nombres de los jugadores que no continuarían está el de David Ospina, quien ya se había despedido de la institución, Juan Bauzá, Dayron Asprilla, quien ya fue presentado en Bolívar, Robinson García, quien se va en condición de préstamo a Real Cundinamarca y Fabio Martínez, quien viaja a México para jugar con Atlético San Luis en condición de préstamo con opción de compra.

Lucas González tiene listo su debut en Atlético Nacional

Lucas González debutará oficialmente como nuevo director técnico de Atlético Nacional el domingo 12 de julio en partido amistoso frente a Pachuca en territorio mexicano.