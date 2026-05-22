Nacional confirmó tres bajas para enfrentar al Tolima en la Semifinal del FPC

Atlético Nacional va ganando la serie 1-0 contra Deportes Tolima luego de su triunfo en el Manuel Murillo Toro en la semifinal de ida, con gol de Alfredo Morelos. El equipo antioqueño tiene varias bajas para enfrentar al equipo pijao.

Milton Casco, Simón García y Dairon Asprilla, las tres bajas para el partido Nacional vs. Tolima

Este sábado en el estadio Atanasio Girardot el equipo espera una nueva clasificación a una nueva final del FPC, de lograrlo, sería el mismo escenario donde se defina el título de la Liga.

Este viernes, en la previa al encuentro, Nelson Rodríguez, médico de Atlético Nacional dio a conocer las bajas que tendrá el equipo para el enfrentamiento contra los de Lucas González. Milton Casco, Simón García y Dairon Asprilla, "son las tres bajas más sensibles que tenemos para el partido de mañana".

Nacional podría recuperar una de las tres bajas para jugar una eventual final del FPC

El referente médico del club confirmó de primera mano, con Win Sports, quiénes y porqué se dan las bajas de Nacional frente al equipo de Ibagué, el duelo será este sábado a las 6:00 p. m. en la capital antioqueña.

Simón García: "viene con un tema viral, un tema que lo ha tenido marginado en los entrenamientos. Él está mucho mejor, le hemos hecho todos los exámenes y aclaramos el diagnóstico. Básicamente es cuestión de días que él responda al tratamiento que se le está haciendo".}

El doctor de Nacional aseguró: "El otro que tenemos es Milton Casco, quien tuvo un trauma directo en el partido con internacional, le desgarró algunas fibras del recto anterior del muslo derecho. Es un desgarro muscular traumático, ya le hicimos todo el proceso. La idea es que lo vamos llevando en el día a día, a ver si de pronto ante una eventual final nos alcanzara a llegar, está muy ajustado, pero pues ahí lo tenemos”.

Diego Arias tiene tres ausencia para enfrentar a Tolima: "Y la tercera baja de Dairon Asprilla que le hicimos una remodelación del menisco, que le estaba molestando, estaba muy adolorido, entonces por esa razón se le hizo una intervención”.