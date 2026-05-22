[VIDEO] Al ritmo de The Beatles: Sorpresas en la lista de Inglaterra al Mundial

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dio a conocer este viernes la convocatoria de 26 jugadores para el Mundial 2026, en la que no están Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden ni Cole Palmer, grandes nombres del fútbol europeo.

La sorpresa de la lista anunciada por la federación inglesa es Ivan Toney, delantero centro de 30 años que suma 32 goles en 32 partidos esta temporada en la liga saudita con el Al-Ahli, llamado a ser suplente del capitán Harry Kane en el puesto de 9, junto con Ollie Watkins.

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Contratado para poner fin a 60 años de sequía de títulos de Inglaterra, Tuchel ha tomado estas controvertidas decisiones que se pueden volver en su contra en caso de no hacer un buen papel en Norteamérica (11 de junio al 19 de julio).

El exentrenador del PSG y Bayern también incluyó en la lista al veterano centrocampista del Brentford y ex capitán del Liverpool Jordan Henderson, en lugar de Adam Wharton, joven valor del Crystal Palace. El defensa del Manchester United Harry Maguire dijo el jueves, tras filtrarse la convocatoria, que estaba impactado por no haber sido convocado.

Inglaterra inicia su andadura en el Mundial contra Croacia en Dallas el 17 de junio, antes de enfrentarse a Ghana el 23 de junio y a Panamá cuatro días después.

Lista de 26 convocados de Inglaterra para el Mundial

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O'Reilly (todos del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham)

Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal)

Delanteros: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka, Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle)