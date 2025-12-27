Nacional corre con ventaja por fichaje estelar; jugador publicó foto con su camiseta

Atlético Nacional quedó debiendo en la temporada 2025, el equipo verde de Antioquia cayó en octavos de final de la Copa Libertadores, no pudo avanzar a ninguna de las finales de la Liga BetPlay que hubo este año y solo obtuvo el título en la Copa BetPlay, un logro que no es suficiente para los hinchas ‘verdolagas’.

El conjunto que actualmente dirige el técnico Diego Arias sabe que necesita mejorar su rendimiento en la siguiente temporada y por eso se analizan refuerzos pensando en pelear títulos en las competencias que habrá en 2026, recordando que Nacional jugará la Copa Sudamericana y en la fase previa enfrentará a Millonarios, partido único que se disputará el próximo 4 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot.

En otras noticias: la actualidad de Nacional en el mercado de fichajes

Futbolista pretendido por Nacional posó con la camiseta del cuadro ‘verdolaga’

En las últimas horas, donde todo es referente a las fiestas de Navidad y las fotografías de jugadores en vacaciones y pasando momentos agradables con sus familiares, ha sorprendido una imagen del mediocampista Johan Rojas, quien apareció con la camiseta de Atlético Nacional y posando en una historia de su cuenta de Instagram.

El jugador colombiano deja clara su afición por el equipo verde de Antioquia y envía un mensaje a las directivas de Atlético Nacional, que tendría ventaja por sobre otros clubes que quieran tener sus servicios, sabiendo que Athletico Paranaense y más recientemente el Vasco da Gama han preguntado por Rojas a los Rayados de Monterrey, conjunto dueño de su ficha.

¿Cuánto es el valor en el mercado de Johan Rojas?

El futbolista que Nacional busca desde el pasado mercado de fichajes está valorado en 4 millones de euros según datos del portal Transfermarkt, mediocampista que recordemos termina en este diciembre su préstamo en Necaxa y deberá volver a Monterrey.

Cabe mencionar también que la decisión de Rojas es importante en cualquier negociación, pero el club mexicano dueño de su ficha también tomará parte de la decisión de su futuro, así que una oferta muy atractiva de otro club pondría en jaque el interés del antioqueño por defender los colores de Atlético Nacional.