Nacional dio el golpe; victoria sobre Tolima en la 'semis' de ida de la Liga BetPlay

Atlético Nacional revalidó su condición de favorito para lograr el título de la Liga BetPlay al derrotar este sábado 16 de mayo 1-0 a Deportes Tolima en el partido de ida de la ronda semifinal, que se llevó a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Alfredo Morelos marcó el único gol del compromiso.

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Primer tiempo de ida y vuelta

En el primer tiempo, el partido entre Deportes Tolima y Atlético Nacional fue de ida y vuelta. Ambos equipos le dieron tránsito rápido a la pelota por el centro de la cancha con el objetivo de buscar la apertura del marcador.

El local, a través de Kelvin Flórez y Adrián Parra, generó las oportunidades más claras, pero David Ospina tuvo una noche inspirada para salvar al conjunto 'verdolaga'.

La primera aproximación de Tolima se registró en el minuto 10, cuando Flórez desbordó por la banda para sacar un fuerte remate que exigió a Ospina, quien mandó la pelota al rito de esquina.

Posteriormente, en el minuto 28, el turno fue para Adrián Parra, que con un fuerte cabezazo en el área, luego de un centro de Juan Pablo Torres, trató de anotar, pero nuevamente Ospina salvó a Atlético Nacional.

Por el equipo visitante, Alfredo Morelos fue el jugador más importante al imponer su condición física para ganarse espacios y conseguir algunos remates que atajó sin problemas Neto Volpi.

Nacional dio el golpe

En el segundo tiempo, Atlético Nacional aprovechó el jugador de más, teniendo en cuenta que Deportes Tolima sufrió la expulsión de Anderson Angulo.

Los verdolagas le dieron circulación a la pelota con Juan Manuel Rengifo como eje principal para manejar el encuentro.

Alfredo Morelos marcó

La apertura del marcador se registró en el minuto 56 y llegó a través de la pelota quieta.

El venezolano Eduard Bello lanzó un centro desde el tiro de esquina del costado suroriental. La pelota tomó dirección de la mitad del área, en donde apareció Alfredo Morelos para imponer su fortaleza física, impactarla con su cabeza y mandarla al fondo de la red.

Tras la victoria 'verdolaga', Atlético Nacional y Deportes Tolima se volverán a enfrentar el fin de semana del 23 y 24 en el partido de vuelta de las semifinales en la Liga BetPlay en el estadio Atanasio Girardot.