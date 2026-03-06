Nacional eligió técnico para el duelo contra Águilas; hay importante condición

Se viven momentos difíciles en Atlético Nacional, el equipo verde de Antioquia viene de una dolorosa eliminación ante Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana y hay incertidumbre con el futuro del técnico Diego Arias.

El estratega antioqueño ha sido uno de los más criticados por un sector de la hinchada ante su flojo rendimiento en el duelo ante el cuadro ‘embajador’, primera derrota de Nacional en condición de local desde que Diego Arias lo dirige, una caída más que importante que deja al club verde sin competencia internacional en este año.

Nacional tomó decisión con Diego Arias y su continuidad en Nacional

De acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, quien está muy enterado de la actualidad de Atlético Nacional, aseguró en las últimas horas que las directivas del equipo ‘verdolaga’ quieren que Diego Arias sigue en el cargo, dándole un espaldarazo al joven entrenador de 40 años.

La idea que tienen es que Arias siga dirigiendo a Nacional y que esté en el banquillo para el próximo partido de Liga BetPlay, que será este sábado 7 de marzo contra Águilas Doradas en el Estadio Cincuentenario por la décima fecha del campeonato.

Hay condición para la continuidad de Diego Arias

La fuente deja claro que la intención de las directivas es continuar con el proyecto deportivo de Diego Arias, sin embargo, todo dependerá de la decisión del entrenador, que según reportes ha quedado muy golpeado tras la eliminación ante Millonarios y estaría analizando poner sobre la mesa su carta de renuncia.

Habrá que esperar entonces qué ocurre en las últimas horas, sin embargo, hasta el mediodía de este viernes 6 de marzo, Diego Arias sigue en el cargo y tiene el apoyo de las directivas sabiendo de su buen rendimiento más allá de la derrota con Millonarios.

